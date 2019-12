Jenifer será operada hoy mismo de la vista en Salta

Una joven oranense de 19 años, estudiante universitaria, sufrió fuertes daños en un ojo cuando le tiraron un petardo mientras miraba un partido de fútbol barrial y necesita cirugía urgente para poder recuperar la vista en ese ojo.

La nota salió en la edición de ayer de El Tribuno y gracias a gestiones realizadas por las autoridades locales ante funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia será operada hoy mismo en la capital.

El hecho ocurrió el fin de semana pasado, en un encuentro de fútbol barrial en la ciudad de Orán, cuando Jenifer Medina fue víctima de una situación desafortunada.

Es que a causa de la explosión de un petardo que salió disparado desde una de las hinchadas sufrió severos daños en un ojo, dado que el artefacto le explotó muy cerca de la cara.

Según advirtieron los especialistas que ya la vieron, ahora la joven deberá ser intervenida quirúrgicamente en 3 oportunidades, para tener esperanzas ciertas de recuperar la visión en el órgano afectado.

Apenas se hizo público el pedido de la familia "inmediatamente se puso en contacto co nosotros el senador provincial Juan Cruz Curá, quien se puso a disposición nuestra y se comprometió a gestionar una solución lo más rápido posible", comento Carmen, mamá de la joven accidentada.

"No entendí nada cuando me llamó la secretaria del doctor Di Lella, para decirme que la cirugía ya estaba programada para el lunes (por hoy). Pero no tengo la plata todavía para los pasajes, le contesté, y ella me dijo que se comunicaron del Ministerio de Salud y el IPS que estaba todo solucionado", relató dijo visiblemente emocionada la señora.

"Gracias a la gestión del senador, todo su equipo y a la buena voluntad de todos los nuevos funcionarios, Jenifer tendrá la oportunidad de la cirugía que tanto necesita, todavía no lo podemos creer", expresó, también entre lágrimas, su hermana Yesica, quien además agradeció a las personas que realizaron su aporte voluntario para juntar dinero.

Fin de semana complicado

La joven de 19 años tuvo un fin de semana muy complicado, ya que fue internada para calmar los dolores que le produjo la lesión en la retina y ayer domingo partieron a Salta para ser sometida a la cirugía que intentará salvarle la visión.

Por su parte, el senador Juan Cruz Curá expreso que como legislador "esto nos debe alertar y debemos ponernos a trabajar para exigir a los clubes mayor control y seguridad para los espectadores".

En busca de responsables

Los familiares confirmaron que hasta el momento ningún directivo del club se puso en contacto con ellos para saber acerca del estado de salud de Jenifer.

La familia, por su parte, busca por sí misma a los responsables de lo sucedido. "Estas cosas no es la primera vez que se presentan. Ahora nadie se hace cargo, pero la realidad es que el partido estaba llevándose adelante en las instalaciones del club Gimnasia y Tiro en la ciudad de Orán y había muchas irregularidades: cobraban entradas como en un partido común, tenían las tribunas habilitadas y la cancha llena de equipos. Alguien tiene que responder por lo sucedido; el club, como responsable del lugar, tiene que hacerse cargo y asumir los costos, por no haber tenido seguro de vida y no haber contratado en debida forma las instalaciones para organizar un evento de tal envergadura", afirmó Daniel Campero, asesor legal de la familia.