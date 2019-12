Roberto Lavagna se acerca al oficialismo

El ex candidato presidencial Roberto Lavagna habría sellado un acuerdo político con el Frente de Todos, para respaldar desde el Congreso las medidas que envíe el oficialismo. Si bien el peronismo tiene amplia mayoría en el Senado nacional, en Diputados reúne cerca de 120 votos, lo que le permite ser la primera minoría, pero no alcanza el quórum propio, para el que hacen falta 129 legisladores.

Sumando a los ocho integrantes del bloque Federal, el PJ necesitaría solamente sumar a un aliado más para poder sesionar sin necesidad de la oposición, algo que descuentan lograrán antes de marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias.

Este lunes trascendió que Lavagna habría pedido espacios en la Comisión Nacional de Valores, el directorio del Banco Central y una embajada.

El ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, sin embargo, negó la versión en sus redes sociales: “El diálogo que mantuve con el presidente no involucra cargos. Solo respaldaremos lo que consideremos bueno”, aseguró. Fuente: Crónica