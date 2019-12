Fuerte decisión de Riquelme: removió a Schiavi y a todos los técnicos de las inferiores

Como vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y su grupo de trabajo a cargo del fútbol del club ya están tomando decisiones.La nueva Secretaría Técnica (que todavía no definió la continuidad o no de Nicolás Burdisso) le comunicó al Flaco Schiavi -entrenador de la Reserva- y a los técnicos de las divisiones inferiores que no continuarán en el club.

El encargado de hablar uno por uno fue Raúl Cascini, parte del equipo de trabajo junto a Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Sebastián Battaglia -gran candidato a conducir la reserva-. El Mosquito se comunicó telefónicamente con el ex defensor para informarle de la remoción. Lo mismo sucedió con Héctor Bracamonte, Sergio Saturno, Gustavo Pinto, Leonardo Testone, Víctor Marchesini y Luis Luquez, quienes reportaban a Oscar Regenhardt, coordinador del área. “Nos dijeron que no entramos en el proyecto”, fue el argumento que recibió uno de los técnicos.

Schiavi, ex compañero de Riquelme, todavía se encontraba en Europa al recibir el llamado: fue parte del viaje de capacitación al que Nicolás Burdisso envió a todo el cuerpo técnico de la cantera, aunque él decidió permanecer en el Viejo Continente unos días más. De hecho, esta jornada estuvo de visita en el entrenamiento de la Juventus y se sacó fotos con Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín.

La Reserva de Boca se ubica en la quinta posición del torneo preliminar, con 27 puntos, producto de siete victorias, seis empates y tres derrotas; a cinco unidades del líder Estudiantes. El ayudante de campo del Flaco era Hugo Ibarra; sin embargo, el ex lateral todavía puede continuar trabajando bajo la órbita xeneize: suena como aspirante a ser parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, si es que el ex DT campeón de la Libertadores 2007 es confirmado como reemplazante de Gustavo Alfaro.

Otro signo de interrogación se posa sobre el Chavo Pinto. De buena relación con Riquelme, no hay que descartar que sea reubicado. Mientras tanto, los ex arqueros Óscar Córdoba y Carlos Fernando Navarro Montoya también pueden tener lugar en la estructura en construcción.