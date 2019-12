En medio de su angustia por la denuncia de la ex niñera, Pampita contó con el apoyo de su marido, Roberto García Moritán

Pampita estuvo anoche en la final del Super Bailando, y lejos de las denuncias que realizó la ex niñera de sus hijos sobre las fuertes peleas entre ella y su flamante esposo, Roberto García Moritán acompañó a la modelo en el programa, se retiraron juntos y se mostraron más unidos que nunca.

Luego de haber vivido una boda de sueño, Pampita vive en estos días uno de los peores momentos personales que le han tocado transitar. Viviana Benítez, la ex niñera de sus hijos, la denunció por “hostigamiento y maltrato psicológico”, al tiempo que brindó en los medios diversos detalles de las escandalosas peleas que protagonizarían ella y García Moritán.

Viviana aseguró que “todo el mundo los escuchaba, todo el vecindario prácticamenteà Era un escándalo cada vez que discutían”. Y agregó: ‘Caro siempre decía que (García Moritán) no la respetaba, que no la valoraba, que su pareja no la acompañaba, cosas así”.

Pampita vivió ayer uno de sus días más agitados. Desde que comenzó la denuncia de Benítez, la modelo pasa por sus horas más críticas. Así fue como a la tarde, durante la realización de su programa Pampita Online, la conductora se quebró en llanto, asegurando que se sentía traicionada: “Soy excelente madre, soy excelente empleadora y me voy a defender con todas las de la ley. La gente dice que ‘los juicios laborales los ganan los empleados’. No me importa si la ley no me da la razón! Yo me voy a defender. Estoy en un país donde hay democracia, hay ley, hay Justicia. Lo voy a intentar! No voy a arreglar ni un peso porque esta es la verdad y no me importa cómo se maneja el resto”, sostuvo la modelo. “Yo tengo las pruebas y la conciencia tranquila. Yo sé quién soy, nadie va a decir una mentira”, agregó. Y señaló que no pudo radicar su denuncia contra Viviana: “El juez que me corresponde está de licencia y no pudimos hacer el bozal legal”.

Benítez realizó dos denuncias en la Justicia: una civil por supuesto “hostigamiento y maltrato psicológico”, y otra laboral por presuntas irregularidades, como el pago en negro de parte de su salario.

La ex niñera fue una de las damas de honor en el casamiento de Pampita, celebrado el 22 de noviembre de este año. Su abogado aseguró que Carolina la obligó, ya que debía cuidar a los pequeños durante la boda. La mujer estuvo a cargo de los hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio, desde el 2014 hasta principios de diciembre, cuando finalmente renunció a la casa de Ardohain.