La Justicia abrió el procedimiento de salvataje del Correo de la familia Macri

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó hoy la apertura de un registro para iniciar el proceso de salvataje para la empresa Correo Argentino S.A., el cual de fracasar dejaría a la firma al borde de la quiebra, informaron hoy fuentes judiciales.

Las magistradas Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, de la Sala B de la Cámara Comercial, sostuvieron en su fallo que "no habiendo sido obtenida la conformidad requerida al Estado Nacional, no cabe más que confirmar la resolución de Primera Instancia en cuanto decide la apertura del Registro de cramdown".

El cramdown consiste en un llamado público con el propósito de indagar si un particular o entidad manifiesta su intención de comprar una empresa que no se encuentra en condiciones de ordenar sus deudas.

De acuerdo a esta sentencia, en esa situación se encontraría el Correo Argentino, y si este trámite no se concreta el próximo paso sería decretar la quiebra de esta firma que perteneció a la familia del ex presidente Mauricio Macri y que actualmente es una Sociedad Anónima con el Estado nacional como único accionista.

Esta convocatoria o salvataje es una forma de reconocer como vencido el plazo de una empresa concursada para hacerles una propuesta de pago a sus acreedores, de los cuales el Estado nacional es el principal.

Gòmez Alonso y Ballerini responden de esta forma un pedido de la fiscal Gabriela Boquín, que instruye en la causa de la deuda del Correo para que se abriera el registro de cramdown.

En septiembre pasado, cuando Macri era aún jefe de Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había ordenado que continúe el proceso de concurso preventivo del Correo.

El Máximo Tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Estado -en esa ocasión ya con la administración de uno de los miembros de la familia ex propietaria, Mauricio Macri- y concedido por la Cámara en lo Comercial, donde se requería más plazo para analizar una oferta de pago de la empresa postal.

La Corte había declarado como "mal concedido" el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado nacional que pretendía la ampliación del plazo para evaluar la propuesta concordataria de Correo Argentino S.A. para saldar su deuda y dispuso "la devolución de la causa para continuar con el trámite del concurso".

La familia Macri, a través del Grupo Socma, administró el Correo entre 1997 y 2003, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato aduciendo que los concesionarios habían pagado un solo año de canon en ese período y entonces acumularon la deuda.

Finalmente, al cabo de una compleja y extensa cadena de tratativas comerciales y acciones judiciales -que incluyó propuestas de pago del grupo Macri que fueron rechazadas casi en su totalidad por considerarse que pretendían abonar una suma sustancialmente inferior a la deuda- llega esta resolución del tribunal de alzada que apela a la última alternativa previa a la quiebra de la compañía.