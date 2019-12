Andrés Zottos sobre las retenciones: “En Salta tenemos una gran asimetría con el flete y el combustible”

El diputado nacional Andrés Zottos señaló esta noche durante el debate por la ley de Emergencia económica que en “Salta tenemos una gran asimetría con el flete y el combustible” que pagan los productores, lo cual los convierte en “menos competitivos”.

Así lo señaló al referirse al tema de las retenciones. En ese sentido criticó que: “No puede ser posible que un flete de Salta al puerto de Buenos Aires salga más caro que desde ese lugar a Francia”.

“Son estas cosas las que tenemos que ver”, sentenció el legislador. Además propuso que no se divida a los productores por grandes, medianos o pequeños, sino que se tenga en cuenta los kilómetros de distancia desde el puerto y así estos productores tengan alguna ventaja”.

Durante su exposición, pidió además que la tarjeta alimentaria se implemente con las provincias y municipios ya que así como esta planteada no llegaría a aquellos lugares inhóspitos donde no hay comercios ni tampoco está el banco Nación.

El diputado señaló que los legisladores tienen una política de reacción pero nunca de prevención. “Tenemos que terminar la grieta y esta se soluciona con más trabajo, menos pobreza. No debemos discutir aquí entre nosotros, sino buscar soluciones”.