Repasá los partidos de Boca, River, Racing, Tigre y Defensa y Justicia en la Copa

RIVER (Grupo D)

4 de marzo

Liga de Quito vs. River

11 de marzo

River vs. Binacional

17 de marzo

San Pablo vs. River

7 de abril

Binacional vs. River

22 de abril

River vs. San Pablo

5 de mayo

River vs. Liga de Quito

BOCA (Grupo H)

3 de marzo

Caraca vs. Boca

10 de marzo

Boca vs. Ganador 3

18 de marzo

Libertad vs. Boca

9 de abril

Ganador 3 vs. Boca

21 de abril

Boca vs. Caracas

7 de mayo

Boca vs. Libertad

RACING (Grupo F)

5 de marzo

Estudiantes (M) vs. Racing

12 de marzo

Racing vs. Alianza Lima

18 de marzo

Racing vs. Nacional

8 de abril

Alianza Lima vs. Racing

22 de abril

Nacional vs. Racing

6 de mayo

Racing vs. Estudiantes (M)

DEFENSA Y JUSTICIA (Grupo C)

3 de marzo

Defensa vs. Santos

11 de marzo

Olimpia vs. Defensa

17 de marzo

Defensa vs. Delfín

8 de abril

Defensa vs. Olimpia

23 de abril

Delfin vs. Defensa

5 de mayo

Santos vs. Defensa

TIGRE (Grupo B)

4 de marzo

Tigre vs. Palmeiras

10 de marzo

Bolívar vs. Tigre

19 de marzo

Ganador 2 vs Tigre

7 de abril

Tigre vs. Bolívar

23 de abril

Tigre vs. Ganador 2

6 de mayo

Palmeiras vs. Tigre