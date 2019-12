Juan Carlos Ibire no seguirá en Gimnasia y Tiro

Entre los nombres que ocuparán cargos que, nuevamente, encabezará Marcelo Mentesana, en la lista que se presentará para la renovación de su mandato como presidente de Gimnasia y Tiro, no se encuentra el de Juan Carlos Ibire, quien decidió dar un paso al costado. La asamblea del club albo se cumplirá el próximo 18 de diciembre, de acuerdo a la publicación que se dio a conocer en el Boletín Oficial

“Juan Carlos Ibire decidió no integrar la lista. Hay que respetar la decisión de cada uno”, explicó en el programa deportivo Equipo 10, Marcelo Mentesena, quien luego agregó: “Sergio Plaza y Mauricio Chaneton estarán en la comisión directiva y luego decidiremos las subcomisiones”.

Para continuar acompañando a Mentesena, por un nuevo período en el club albo, estarán: Ricardo Kriegger como el vicepresidente primero y Oscar Pedro Guillén como vicepresidente segundo.

El orden del día de la convocatoria del club albo figura en primer término: Consideración y aprobación de memoria, inventario, balance general, estado de resultados, informe del órgano de fiscalización del ejercicio cerrado.

b) Presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el próximo ejercicio.

c) Designación de los miembros de la comisión directiva y del órgano de fiscalización para un nuevo período (2019 - 2021)