Daniel Moreno: “Después de tanta grieta, ahora hay que construir puentes”

El reelecto intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, dialogó con El Tribuno acerca de las particularidades de su municipio, proyectos y de su presidencia interina en el Foro de Intendentes de la Provincia. “Confiamos en que vamos a acelerar el desarrollo de nuestro municipio, porque tengo fe de que este gobierno nacional será mucho más federal que el anterior”, manifestó.

En tiempos difíciles concretó algunos importantes proyectos. ¿Siente que ahora habrá mejores condiciones?

Tengo fe en que este gobierno nacional será mucho más federal que el anterior. En efecto, se pudieron concretar algunos importantes proyectos en Vaqueros, gracias a un enorme esfuerzo de todos los vecinos y en algunos casos de la provincia, pero quedaron muchas cosas en el tintero. Trabajamos en los últimos cuatro años en el diseño de 15 proyectos de infraestructura, que no salieron porque hubo innumerables trabas a nivel Nación. Nosotros presentamos todo lo que había que presentar, pero creo que no había voluntad de darle luz verde. Cuando ya estaba todo listo nos pedían nuevos requisitos, es evidente que se perdieron en una burocracia sin sentido que nos ocasionó un desgaste de esfuerzo y recursos. Pero eso ya pasó, tengo fe de que este será un gobierno más federal y con el que se podrá trabajar con mayor agilidad y sobre bases concretas. Gracias a Dios cuento un excelente equipo técnico para avanzar en ese sentido, y concuerdo y apoyé los proyectos de Gustavo Sáenz en la provincia y el de Alberto Fernández en Nación, por lo que creo que coincidimos en amplios aspectos.

Hoy usted fue designado presidente interino del Foro de Intendentes. ¿Cuándo serán las elecciones?

En primera instancia mi designación dura hasta mayo, mes en el que tendrá lugar la elección de autoridades. No es mucho el margen de tiempo para poder desarrollar políticas públicas significativas, pero de todos modos voy a esforzarme por comenzar a analizar y a resolver cuestiones de índole municipal que atañen a las distintas regiones de la provincia. Este es un tema importante a tener en cuenta. Cada zona tiene necesidades y problemáticas particulares, que hay que saber vislumbrar y actuar en consecuencia.

Un dato muy importante a nivel Foro es que vamos a contar con un millón de árboles para ser distribuidos entre los municipios, a fin de dar un fuerte impulso a la forestación, una necesidad imperiosa por estos días.

Se trata de un importantísimo aporte de la Federación Argentina de Municipios. Por otra parte, en el mapa político provincial, se renovaron casi la mitad de los intendentes. Es decir, que las nuevas gestiones requieren o van a necesitar de un acompañamiento del Foro y de toda su experiencia para enfrentar la complejidad que significa estar al frente de una comuna. Las alecciones ya pasaron y hay que asumir el día a día, y proyectar. Suficientes razones para no quedarse en la pelea política. Desde el Foro me he puesto al servicio de todos ellos.

Se ven avances significativos en materia de turismo en Vaqueros…

En efecto. El turismo es uno de los pilares de nuestras políticas públicas. Sin ir más lejos, recientemente inauguramos la primera etapa de infraestructura en la costanera. Se trata de un paseo de 200 metros, que cuenta con sectores de juegos para niños e inclusivos y aparatos de gimnasia al aire libre. El predio está parquizado, cuanta con un sistema de iluminación LED, cámaras de seguridad y wifi. El proyecto original contempla 400 metros de paseo, hemos logrado concretar la mitad y ya estamos trabajando para continuar con lo que falta. Teníamos pensado hacerlo con fondos nacionales, pero es evidente la gestión que se fue el 10 de diciembre tenía otras prioridades. Es por eso que recurrimos a la provincia, que sí nos brindó su apoyo.

Quiero antes que nada poner de relieve que obras como la del Paseo de la Costanera, las que se llevaron a cabo en espacios públicos, la del Museo Molino de Piedra, entre otras tantas, no solo atraen al turismo, sino que en primer lugar mejoran la calidad de vida de la gente.

Buscamos que el vecino se sienta orgulloso de su municipio y que cuente con todas las comodidades, eso hace al bienestar general de nuestra comunidad. En ese sentido, tenemos un verdadero paquete de proyectos ambiciosos que vamos a ir desarrollando uno a uno, pensando siempre en el vaquereño. Esto es algo que el vecino los vislumbra y lo valora, y el empresario también, es por eso que muchos han decidido invertir en Vaqueros en el rubro gastronomía y servicios turísticos. Sin ir más lejos arrancamos con 90 plazas y hoy superamos las 320. Hay mucho por hacer, pero tenemos el entusiasmo y la experiencia para seguir avanzando.