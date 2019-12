Otro papelón de Julio César Chávez Jr.

Con un polémico final, el mexicano Julio César Chávez Jr. perdió ante el estadounidense Daniel Jacobs por abandono en el séptimo round, en un combate desarrollado en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, en Estados Unidos.

Nuevamente la polémica estuvo presente con Chávez Jr, excampeón mundial peso mediano, ya que el combate concluyó al concluir el sexto asalto cuando decidió abandonar ante la sorpresa de los 10.000 espectadores que lo habían apoyado y terminaron insultándolo.

Chávez Jr, que anteriormente a la pelea debió abonar una multa de un millón de dólares por no dar el peso acordado (76,204 kilogramos), decidió no salir a combatir en el séptimo asalto argumentando dificultad para respirar por una fractura de nariz.

Jacobs, dos veces campeón mundial de peso mediano, estaba 17 a 1 como favorito en las apuestas y se impuso así en un combate opaco, lento y aburrido, que acabó por tener más de farsa que de boxeo.

Junior abandonó el cuadrilátero antes de que se diera el fallo oficial, y mientras se encaminaba al vestuario recibió una lluvia de objetos lanzado por su decepcionados seguidores.

Julio César Chávez, la leyenda del boxeo mundial y padre del polémico pugilista, defendió a su hijo mediante un mensaje en Twitter diciendo: “Con todo respeto para la afición: Ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando, desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo y tiene fractura de nariz, ahorita será sometido a una cirugía”.

Jacobs, de 32 años, tiene una marca de 36 triunfos (30 KO) y 3 derrotas, mientras que Chávez Jr, de 33 años, tiene 56 combates con 51 victorias (33 por fuera de combate), cuatro reveses y una sin decisión.

De acuerdo con las estadísticas de la pelea, Jacobs conectó 61 de 223 golpes (27%), y Chávez Jr. colocó 35 de 116 (30 %).