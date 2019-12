El provocativo baile de Jimena Barón con su hijo Momo para festejar la Navidad

Jimena Barón siempre revoluciona las redes sociales con sus publicaciones. Y en este caso, este 24 de diciembre, a horas de la Navidad compartió un video bailando junto a su hijo Momo y agregó un extenso y reflexivo mensaje por esta festividad.

“Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas. No se peleen, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahí a la vuelta”, comenzó diciendo la artista.

A su vez, fiel a su estilo, Jimena se expresó sin tapujos en sus palabras: “Manden a la mierda a toda la gente chota que no los valora y se encarga de hacerlos sentir mal. Hay mucha gente en el mundo, anímense a mandar a cagar y conocer gente nueva! Disfrútense! A ustedes mismos antes que a nadie. Ámense, cómprense un regalito y skabiense rico pensando todo lo bueno que vendrá”.

“A quienes tuvieron un año jodido los abrazo fuerte, deseo con el alma que se venga un año mejor. Y a quienes la rompieron toda que la sigan rompiendo y compartan, regalen, den, ayuden…que así la vida es más bonita, que de acá no nos llevamos nada más que un alma plena y bondadosa y que todo vuelve!”, agregó Jimena Barón.

Para finalizar, la cantante bromeó con la temática de su video: “Escriban sus propias reglas y vivan la vida que se les cante el ogt. Les mando todo mi amor con este súper outfit navideño! O que esperaban de mi? Una postal con un reno? LOS AMO FELIZ NOCHEBUENA WACHINES DEL INSTA”.

Recordemos, que en el último tiempo, la cantante se reconcilió con el padre de su hijo, Daniel Osvaldo. Luego de algunos años cargados de rispideces en los cuales ella lo acusó públicamente de violencia verbal, ambos lograron superar los conflictos y mantener una relación pensando en el bienestar de su pequeño Momo. “Apoyé y apoyaré ese vínculo. Mi hijo necesita a su papá”, había manifestado Jimena en una de sus últimas notas en televisión.