Navarro Montoya confirmó su arribo a Boca

El ex arquero de Boca, Carlos Fernando Navarro Montoya, confirmó hoy que asumirá como coordinador de inferiores de la institución junto a Diego Chiche Soñora.

“Estoy muy contento, muy feliz, porque me convocan compañeros que compartieron cosas conmigo. En Boca lo tenés que dar todo porque así te lo exige el club. A mí me encanta llegar a las ocho de la mañana e irme a las ocho de la noche porque me gusta trabajar”, manifestó en declaraciones formuladas a CNN Radio.

Sobre su labor en sí, anticipó que esperará “los informes que dejaron los de la gestión anterior y a partir de allí trabajar una idea para potenciar a los futbolistas”.

“Boca tiene enormes jugadores en las inferiores y la idea es potenciarlos, que tengan el ADN del club con los que ya lo vivieron”, manifestó el ex arquero.

Sobre los pasos a seguir, Navarro Montoya adelantó: “Estuvimos reunidos con Román (Riquelme), con Raúl (Cascini), el Chelo (Delgado) y Seba (Battaglia) tratando de definir todo el tema deportivo. Lo que quiero comunicar es que se está trabajando mucho porque hay mucha ilusión. Que no se hagan anuncios no quiere decir que no se esté trabajando”, informó.

Si bien no dio nombres sobre quiénes quedarán a cargo de cada división, tal como informara NA este sábado, el más rutilante es el de Blas Armando Giunta, quien quedará al frente de la cuarta.

El resto de las divisiones también quedarían en manos de ex futbolistas de la institución: Roberto Tito Pompei (quinta división), Walter Reinaldo Pinto (sexta), Matías Donnet (octava), Jorge Martínez y Antonio Barijho (novena).

La particularidad de la séptima división es que quedaría a cargo de Gustavo Chavo Pinto, el único que continuaría en su puesto.