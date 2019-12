La Oveja Hernández sigue en la Selección    

Sergio Santos Hernández continuará como entrenador de la Selección argentina de básquetbol, vigente subcampeona del mundo, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de haberse reunido con Fabián Borro, flamante presidente de la Confederación Argentina (CABB).

Horas antes de la Navidad y luego de extender la charla durante varias horas, “Oveja” Hernández aceptó, al menos, cerrar el ciclo olímpico en Tokio 2020, donde la Argentina ya está clasificada.

La continuidad del bahiense, de 56 años, había quedado con un manto de duda luego de que, al igual que gran parte de los integrantes de la denominada Generación Dorada, manifestó públicamente su apoyo a Federico Susbielles, quien condujo la CABB desde 2014.

Sin embargo, el propio Borro ahuyentó cualquier tipo de especulación: “Tuvimos una muy buena reunión con Hernández y sigue todo para adelante. Lo que está bien no hay que tocarlo. Es una muy buena noticia, yo no tenía dudas que sería así”.

En declaraciones formuladas a ‘Uno Contra Uno‘, también le abrió las puertas a Scola, capitán y símbolo del equipo: “Luis y todos los que tengan para aportar y tengan ganas de venir son bienvenidos. Van a tener su lugar, vamos a trabajar todos juntos”.

“Conozco a (Federico) Susbielles desde que empezó a dar sus primeros pasos en el básquetbol. Tuve el placer de verlo crecer y hoy tengo la fortuna de trabajar con él en la Confederación Argentina (CABB), admirando su nivel de liderazgo, conocimiento, empatía y honestidad”, había dicho Hernández.

Pero Susbielles, como cabeza del núcleo “Federales Unidos Por el básquetbol”, declinó su presentación en la Asamblea de renovación de autoridades del martes 17 porque no logró el quórum, luego de que la Federación Neuquina comunicó que votaba al grupo “CABB entre todos”, encabezado por Borro.

Luego de la reunión entre el DT y el nuevo presidente, el “Oveja” tuiteó: “@JJOOTokio2020 allá vamos! Felices fiestas a todos!”. En el encuentro, Borro le contó sus planes, objetivos e ideas y acordaron la continuidad, que estaba garantizada por contrato luego de que Hernández clasificara a los JJOO.