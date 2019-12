El Gobierno oficializó el bono de $ 5000 a jubilados y comenzará a pagarlo hoy

A través del Decreto 73/2019, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el pago del bono de $5000 para jubilados y pensionados. De la misma manera, se confirmó el plus de $ 2000 para los beneficiarios de la AUH. Ambas medidas se tomaron como una compensación por la interrupción de la actualización automática de haberes, determinada por la ley de Emergencia Económica que sancionó el Congreso de la Nación, a raíz de un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Si bien estaba previsto para el lunes 30 de diciembre, el pago se adelantó para hoy (viernes 27 de diciembre).

El artículo 1° estableció que se otorgue “un subsidio extraordinario por un monto máximo de pesos cinco mil ($ 5.000) que se abonará en el mes de diciembre de 2019, y por un monto máximo de pesos cinco mil ($ 5.000) que se abonará en el mes de enero de 2020”.

Con respecto a este bono, se aclaró que será abonado a “aquellos y aquellas titulares que perciben hasta el haber mínimo que garantiza el artículo 125 de la Ley Nº 24.241” y quienes no superan la suma de $19.067,93.

Por su parte, el artículo 2º oficializó el pago del “subsidio extraordinario, por única vez, por un monto de pesos dos mil ($ 2.000) que se abonará en el mes de diciembre del corriente año calendario, a los y las titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, por cada hijo o hija y hasta el quinto o quinta inclusive, y/o de la Asignación por Embarazo para Protección Social previstas en la Ley N° 24.714”.

El esquema abarca a alrededor de 4,5 millones de jubilados y pensionados, más 2,2 millones de padres de niños que perciben la AUH. El pago del bono en enero se hará junto con el de los haberes que cobran cada uno de los jubilados.

Hoy cobrarán el bono todos los jubilados y pensionados que tengan haberes mensuales por $ 14.068 brutos -la mínima- o menos. También quienes cobren entre esa cifra y $ 19.068 mensuales, las jubilaciones más bajas, aunque en ese caso será por montos menores. Esto es para evitar que algunos beneficiarios salgan perjudicados por cobrar apenas por encima de la mínima.

En el caso de los beneficiarios de la AUH, mientras tanto, el plus de $ 2000 abarca a todos. De esta manera, el esquema deja afuera a unos 3 millones de jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del piso garantizado que no tendrán acceso a un plus en diciembre y enero.

