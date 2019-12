El último adiós a un luchador

Por Juan Carlos Romero, exgobernador de Salta.

El fallecimiento de Indalecio Calermo es una pérdida que me genera mucho dolor, pero también es, aunque lo haga con pena, el momento para enaltecer su figura y su lucha de toda una vida.

No fue un cacique más ni fue un dirigente más, fue uno de esos luchadores que se hace más grande porque pelea por las derechos de los demás, por una reivindicación que los aborígenes y especialmente los de la etnia wichi, que tan bien representaba, aún reclaman y merecen.

Contrariamente a lo que sugiere la nota publicada por este diario en el día de ayer, tuvimos una relación afectuosa, cordial, y hasta de amistad no solo mientras cumplía mi rol de gobernador sino desde mucho antes y hasta el mismo día de su partida.

Recuerdo haber estado con él y muchos de sus compañeros wichis hace unos pocos meses en Tartagal, donde dialogamos sobre el futuro, de las muchas necesidades, como lo hicimos tantas veces.

Fue la última vez que lo vi, la última de muchísimos encuentros, porque con él, su gente, y las otras comunidades del norte trabajamos muchísimas demandas y soluciones.

Como aquella vez, cuando hicimos el llamado “Acuerdo de la ruta 86”, con los hermanos aborígenes liderados por Indalecio y un numeroso grupo de criollos, con quienes nos pusimos de acuerdo en un momento de convulsión del país, para lograr un proceso de regularización de tierras que se pudo concretar.

Trabajamos también en la regularización del lote 4, dialogamos y su contribución fue enorme, en la discusión por los lotes 55 y 14. Él fue quien nos acercó en el diálogo a otro líder aborigen norteño como Francisco Pérez.

También avanzamos muchísimo en la entrega de tierras en la misma ciudad de Tartagal, donde había varias comunidades, como “La Mora”, que es la que recuerdo en este momento, donde entregamos las tierras en propiedad comunitaria. También recuerdo que la intervención del IPPIS durante mi gobierno fue a instancias del diálogo que mantuvimos siempre con Indalecio Calermo.

Fue en ese período que pudimos construir las primeras viviendas para las comunidades aborígenes siendo un hecho histórico por la cantidad de casas que se construyeron, respetando los usos y la cultura aborigen en el diseño y la concreción de las mismas en diferentes latitudes de la provincia.

Nunca hubo ningún “Malón”. Eso queda para las series televisivas o la imaginación. Claro que hubo reclamos y protestas, pero todas fueron dentro del marco de convivencia política y de diálogo.

Indalecio Calermo sufrió las carencias de su comunidad. Le dolía tanto que decidió representarla. Y lo hizo siempre con decencia, con firmeza y convicción. Logró muchos de los objetivos que se propuso. Pero nos deja con muchas reivindicaciones pendientes. Su lucha es la lucha de los más olvidados. Su legado es, para los caciques y miembros de las comunidades, claro: luchar, gestionar, hacerse escuchar, representar y nunca olvidar que se puede hacerlo con dignidad, esa dignidad que no necesita ni de riquezas ni de lujos.

Se fue un gran dirigente. Lo despedimos con dolor.

Hasta siempre compañero Indalecio.

