“Subí y vamos al telo”: la propuesta que le habría hecho Latorre a una vedette trans

El fantasma de la infidelidad volvió a hacerse presente en la casa de Diego Latorre. Después de su escandaloso affaire con Natacha Jaitt en 2017, una vedette trans lo mandó al frente en las últimas horas al contar que el exfutbolista le hizo una propuesta muy picante cuando se cruzaron a la salida de un bar.

La joven es Julieta Biesa, que años atrás -en 2011 precisamente- se hizo conocida por haber sido parte del reality Soñando por bailar. En comunicación telefónica con el programa de Moria Casán en América, detalló la situación que vivió con el reconocido comentarista deportivo.

“Yo iba con unos amigos a un bar. Habíamos tomado un par de tragos y estábamos con los chongos jodiendo por la calle. Íbamos con la ventanilla baja y yo estaba relinda, una potra. De repente vemos que nos seguía una camioneta y medio que nos asustamos. Fueron cuatro cuadras. Cuando llegamos al semáforo, el conductor bajó la ventanilla y era Diego Latorre. Yo me quedé muda. Con todos los problemas que tuvo...”, relató.

Julieta reconoció que pensó que él solo quería piropearla, pero fue más allá: “Me dijo que baje un toque. Pensé que me quería saludar. Cuando me acerco al auto el tipo estaba medio serio, andaba solo en su camioneta, le digo: ’Hola, ¿cómo andás? ¿todo bien?’. Y me dijo: Todo bien. Subí y vamos a un telo”.

Aunque sostuvo que no se fue con el ex Boca Juniors, dejó entrever que él le hizo muchas preguntas de índole sexual: “Él fue directo al grano. Yo me quedé sorprendida. Pensaba: ¿Con todo lo que te pasó me estás hablando así?. Yo le pasé mi número y nunca me llamó”.

Al enterarse de la historia de Biesa, Yanina Latorre -esposa de Diego- atinó a decir en Twitter que todo se trata de un show. Días antes, la panelista de Los ángeles de la mañana amagó con separarse del padre de sus dos hijos en febrero próximo. Sin embargo, -ante el revuelo-, aclaró que solo se trató de un chiste.