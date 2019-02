Pese a los constantes ataques, algunos con consecuencias graves para las víctimas, las autoridades locales no toman cartas en el asunto.

Perros sueltos, una situación grave que no tiene solución

Prácticamente no se puede caminar por Cerrillos sin quedar expuesto al ataque de los perros sueltos. Se trata de una situación que se ha convertido en una problemática grave, que parece no preocupar a las autoridades locales ni a los propietarios de los animales.

Fueron numerosas las denuncias públicas sobre la presencia y el ataque de canes en la zona centro del pueblo.

Sin ir más lejos, en el barrio Antártida Argentina, ubicado a tan solo una cuadra y media de la plaza principal, de la Municipalidad, del Concejo Deliberante y de la comisaría, se puede corroborar la presencia de una gran número de canes agresivos sueltos, algunos de razas consideradas peligrosas, como pitbull.

Sin embargo, no se toman medidas ni con los animales ni con sus propietarios.

Esta dura realidad se profundiza y se multiplica en los diferentes barrios, como en Villa Los Tarcos, Pueblo Nuevo, Palo Marcado, Sivero, entre otros. "Para salir a hacer las compras, tengo que ir con un palo. Porque los perros son atrevidos y uno no hace más que pasar caminando y se le vienen al humo a querer morder. Y los dueños, lo más panchos, hasta algunos se ríen o se enojan, no con el perro sino con quienes tratan de evitar ser mordidos. Entran con los perros a los supermercados, a la iglesia, a todos lados. Es un peligro, no solo por posibles mordidas, sino también por cuestiones sanitarias", dice Luz, una vecina de la zona centro.

Ni las quejas ni la situación son nuevas, pero nadie toma medidas al respecto, pese a que existen leyes provinciales y adhesiones de normativas municipales que hacen referencia y regulan la tenencia de mascotas, registro de razas consideradas peligrosas, etc.

El año pasado un vecino de más de 90 años fue atacado salvajemente por una jauría de pitbulls y casi pierde la vida en barrio Sivero. Y en la plaza principal de la localidad deambulan gran cantidad de perros sueltos.