Beto Acosta: “Hay que mantener el envión anímico que agarramos”

Aún repercute entre los antonianos el grito de gol, convertido por el “Beto” Claudio Acosta, el viernes por la noche frente a Crucero del Norte, en el estadio Padre Martearena. Por la concepción de la jugada, no fue un gol como tantos otros, más bien, especial para Juventud y para el mismo jugador, por lo que El Tribuno, hablo con Acosta, quien en el festejo lloró: “Significó un desahogo por lo que nos tocó atravesar antes y ahora. Queremos revertir todo esto.Todo se sufre. Un llega a la casa y la familia lo sufre. Entonces, son muchas cosas, muchos sentimientos. Y la necesidad de ganar también hace que uno lo sienta así. Aparte, yo soy muy apasionado del fútbol, digamos. Y lo tomo así, lo vivo así y lo siento así. Por lo momentos pálidos la verdad que te hacen emocionar y más por como se ganó”.

Para Acosta lo importante es que cualquier compañero puede convertir un gol, mientras sirva para ganar. “Soy de pensar, si bien esta vez me tocó a mi, quizás mañana le toca a otro. La verdad que en estos momentos priorizamos ganar. Además tenemos que mantener el envión anímico que agarramos ahora. Sea quien sea que haga el gol, bienvenido sea con tal de sumar los tres puntos. Contento y feliz porque me tocó a mi ahora. A partir de mañana (hoy), hay que empezar a pensar en lo que va a ser el próximo partido”, declaró el hábil volante.

Luego prosiguió el diálogo de esta manera: “ De ahora en mas hay que sacar muchas cosas positiva y mayormente el sacrificio por las ganas que se le puso y el empeño por querer salir de esta situación. Se dio el primer paso que era más que nada salir del bajón anímico por como estábamos. Pero, después, depende como lo vea, yo creo que estamos en algo bueno, porque si uno se pone a mirar la tabla hoy, nos ubicamos a un punto del pelotón de abajo en el que estamos peleando por salir de la zona caliente. Hay que ser positivo y pensar en que el fin de semana que viene frente a Zapla, allá, hay que implementar el juego que venimos teniendo en este último partido y volver a sumar un triunfo”.

Describió también el estado del grupo “Está bien y más con un envión anímico. Creo que demostramos en este tiempo ser jugadores con dignidad y con sacrificio. Somos jugadores que tenemos la obligación y las ganas de querer revertir esta situación, más que nada sabiendo que estamos en un club grande como lo es Juventud. Somos bastante fuertes como para afrontar y seguir en esta pelea. La verdad que admiro mucho y me pone muy contento”, expresó.