Relaciones sexuales sin protección y VIH

Según el boletín sobre VIH, Sida e ITS, el 98% de las personas que contrajeron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la Argentina se infectó durante relaciones sexuales sin protección. En el Día Internacional del Preservativo, desde las áreas de salud llaman a tomar conciencia sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

El preservativo constituye un método eficaz para la anticoncepción y la prevención de enfermedades de transmisión por vía sexual.

En Salta, como en todo el país, los servicios dependientes del Ministerio de Salud Pública proveen preservativos a la población en forma gratuita y sin restricciones, con la finalidad de que todas las personas tengan acceso, independientemente de las condiciones económicas, culturales o de índole geográfica.

El uso correcto del preservativo, en todo tipo de relación sexual, es el único método que previene infecciones como VIH, sífilis, gonorrea y otras.

Estadísticas

De cada diez nuevas infecciones por VIH que se registran, nueve se dan por relaciones sexuales sin protección.

Todos los indicadores muestran una tendencia ascendente de las enfermedades de transmisión sexual, tanto en la población general como en embarazadas y congénitos.

El 20 por ciento de los diagnósticos de VIH se producen en personas de ambos sexos menores de 25 años.

El preservativo se debe usar desde el comienzo de la relación sexual. Es importante verificar la fecha de vencimiento, en especial si al abrirlo está quebradizo, pegajoso o visiblemente dañado.

No se deben usar dos preservativos juntos, ya que la fricción puede dañar el látex y hacer que se rompan. Se debe abrir el envoltorio con cuidado: no usar los dientes, ni elementos cortantes,

Solo 14% lo usa siempre

Solo el 14,5 por ciento de las personas dijo utilizar preservativo en todas sus relaciones sexuales, el 65 por ciento admitió usarlo “a veces” y el 20,5 por ciento reconoció no usarlo nunca en Argentina, según informó la organización AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation) de cara al Día Mundial del Preservativo, que se conmemora hoy.

El preservativo no es reutilizable, una vez usado debe desecharse. Si se requiere lubricación extra es importante usar los lubricantes en base a agua, para no dañar el látex.

No hay que guardar el preservativo durante mucho tiempo en la cartera, la billetera o un bolsillo. El calor o la humedad excesivos pueden afectar el material con el que está hecho.