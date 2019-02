Momento dramático: cayó un helicóptero en Mendoza y el accidente quedó grabado 

La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Tupungato, Mendoza. Los tripulantes filmaron el momento. También hay un impactante video desde afuera. No hubo heridos de gravedad.

El momento exacto en que un helicóptero con tres personas a bordo cayó en una finca en Tupungato quedó registrado en un impactante video.

La aeronave privada era comandada por Walter Quiroga, quien partió en la mañana de este miércoles desde el aeroclub La Puntilla con dos turistas rumbo al Valle de Uco. Sin embargo, pasado el mediodía, el helicóptero perdió contacto con la base.

Tras algunos minutos de desesperación, finalmente el vehículo aéreo fue encontrado con algunos daños en la finca San Antonio, cerca de la ruta 89, al pie de la cordillera. Afortunadamente, los tres ocupantes salieron ilesos, según informó el Ministerio de Seguridad.

Tal como se aprecia en las imágenes, la caída del helicóptero fue abrupta y violenta. Incluso, después de impactar contra el suelo, la aeronave dio un giro, que provocó que las aspas arrasaran el terreno.

Walter Quiroga, el piloto, habló con Radio Mitre Mendoza y contó su versión de los hechos.

“Fue algo imprevisto (el aterrizaje forzoso). Con la ayuda de Dios pudimos tomar la decisión correcta”, dijo.

“Gracias a Dios no pasó nada. Estamos todos vivos”, dijo el piloto. “Yo fui quien dio la novedad del accidente. Me comuniqué a las 10.40 de la mañana con la gente de plan de vuelo del aeropuerto. No sé por qué salieron a decir, de la parte policial, que estuvimos perdidos cuatro horas y montaron un operativo en nuestra búsqueda”.

‘No hay personas lesionadas, que es lo más importante. Yo salí caminando del helicóptero”, redondeó Quiroga.