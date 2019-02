Larga la novena edición del Pre Goga Gómez

En la sede de Popeye iniciará hoy el Pre Goga Gómez, torneo clasificatorio para el Goga Gómez que se jugará la semana que viene. El certamen es solo para la división femenina.

En la zona A jugarán: Grand Bourg, Gimnasia Blanco, Tigres Rojo y San Pedro; en la B estarán: Jockey Blanco, Universitario Hockey, Tigres Negro y Popeye D. La zona C la integrarán: Gimnasia Azul, Popeye C, Juventud Antoniana y Universitario Rugby Verde. Por último, en la zona D se enfrentarán: Popeye A, Tigres de Aguaray, Jockey Rojo y Central Norte.

Los partidos de hoy serán los siguientes: Tigres Negro vs. Popeye D (19), Jockey Blanco vs. Universitario Hockey (19), Popeye C vs. Gimnasia Azul (20), Juventud Antoniana vs. Universitario Rugby (20), Grand Bourg vs. Gimnasia Blanco (21), Tigres Rojo vs. San Pedro (21) y Popeye A vs. Jockey Rojo (22).