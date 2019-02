Popeye C se quedó con el Pre Goga Gómez 2019

Desde algún lugar, Gregoria Elena Maneff de Gómez, más conocida como “Goga Gómez”, festejó este domingo. Es que Popeye C se consagró campeón del torneo “Pre-Goga Gómez” y será uno de los equipos que dirá presente a una de las fundadoras del club espinaca, en la popular competencia que arranca el jueves en su XIX edición.

Las chicas del club anfitrión derrotaron por 3 a 0 a Gimnasia y Tiro Blanco en la final, mientras que Universitario Hockey ocupó el tercer puesto al derrotar 2 a 0 a Jockey Rojo en definición por shoot-outs, 2 a 0.

El cuarto y último día del torneo finalizó con los siguientes resultados: Tigres Rojo 0 - Tigres Aguaray 1; Juventud Antoniana 0 - Popeye D 3; San Pedro 4 - Jockey Blanco 1; Gimnasia Azul 1 - Popeye A 3; Tigres Negro 5 - Central Norte 0; Grand Bourg 0 (0) - Uni Verde 0 (3) y los mencionados Jockey Rojo 0 (0) - Uni Hockey 0 (2), más el flamante campeón Popeye C 3 - Gimnasia Blanco 0.

Con el campeonato obtenido por las espinacas C, serán tres las representantes femeninas de este club en la nueva edición del Goga Gómez, mientras que habrá dos equipos bordó en masculino.

Los participantes

Si bien la dirigencia del club ubicado en la intersección de las avenidas Bolivia y Arenales, se encontraba anoche diagramando el fixture, se pudo conocer los participantes tanto en damas como en caballeros, para una competencia que arrancará el jueves y finalizará el domingo.

De Tucumán llegarán Tarcos y Tucumán Rugby, mientras que de Salta completarán Universitario Rugby, Universitario Hockey, Jockey, Tigres y Popeye A, B y C.

En caballeros, en tanto, serán cinco los conjuntos que le darán vida al torneo. Popeye A y B, Central Norte, Universitario Hockey y CEDEHU de Mosconi.

De esta manera, el club espinaca vuelve a homenajear a una pieza fundamental en su historia.

Goga fue esposa de José Ismael Jesús Gómez, tuvo cuatro hijos, todos clave en el crecimiento de la institución: José, Susana, Gustavo y Jorge.

El club espinaca nació en el living de su casa a principios de los 60. Goga Gómez falleció en el 2000 y tras su partida, los integrantes de su familia decidieron homenajearla.

Al torneo lo jugaron (aún algunos lo disputan) sus hijos y nietos. Por eso, la edición que llega es la decimonovena y a lo largo de la historia seguirá disputándose.