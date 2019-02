Barras de Boca amenazaron a hinchas que insultaron a Angelici

La Justicia porteña avanzó para que los barrabravas de Boca que amenazaron a hinchas que cantaban en contra del presidente Daniel Angelici queden incluidos en el derecho de admisión.

Fuentes vinculadas a los organismos de seguridad confirmaron que un fiscal ya investiga los hechos ocurridos en la Bombonera y que Juan Pablo Sassano, titular de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, se presentará hoy ante la Justicia para realizar una denuncia y poner a disposición las pruebas correspondientes.

El episodio se produjo durante el encuentro frente a Lanús, cuando en la previa, en la platea baja los hinchas denunciaron (con fotos y videos) que fueron amedrentados y amenazados por una quincena de barras perteneciente a la agrupación “La 12”, que se paseaba por ese sector cuando empezaban insultos contra Angelici.

“Alienten a Boca, no insulten al presidente”, “hay que alentar al equipo, dejen de cantar giladas”, “acá se alienta, no se putea a nadie”, habrían sido algunas de las frases de los violentos, según publicó el diario deportivo Olé y otros portales deportivos.

“Vamos Boca, la tribuna de Boca no le grita a nadie, ¿estamos?”, fue otra de las frases que alcanzó a escucharse desde la fila de barras que paseó por la platea, según los videos que se difundieron a través de las redes sociales.

“Acá se canta por Boca”, le ordena un hombre que viste una musculosa blanca con un número 12 en su dorsal a un abonado de la platea baja de la Bombonera. Este sujeto iba acompañado por otros que tenían ropa de entrenamiento del club, algo muy típico de las barras.

Con respecto al derecho de admisión de los barras que intentaron callar a los hinchas de Boca, la Policía de la Ciudad dio intervención a la fiscalía del doctor Blas Matías Michienzi para que se inicien las investigaciones al respecto.

Este martes, el titular de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano, ratificará la denuncia y pondrá a disposición de la fiscalía interviniente las pruebas correspondientes.

</SUBTITULO>Pergolini dirigente

El conductor Mario Pergolini confirmó ayer que integrará la fórmula presidencial encabezada por Jorge Ameal para las elecciones de Boca en diciembre, donde Daniel Angelici no puede presentarse por haber cumplido dos ciclos seguidos.

Jorge Amor Ameal, histórico dirigente del xeneize, ya había definido su candidatura y Pergolini confirmó la composición de la fórmula, que tiene todavía a la espera de respuesta al ídolo Juan Román Riquelme, según trascendió.

“Tengo cosas para darle a Boca. Voy a ir en una fórmula de vice con Ameal, porque creo que de presidente me fuman en un par de meses. Además no puedo dedicarle el tiempo que merece por mis otros compromisos. Y hay que tener gestión de alguien que conozca mucho el club”, resaltó.

Así las cosas, la fórmula Ameal-Pergolini repetirá su candidatura tras haberlo hecho en 2011, cuando quedaron por detrás de Angelici pero por delante de José Beraldi.

Pergolini también se refirió a los hechos ocurridos en el partido ante Lanús, cuando grupos de barras amenazaron a los hinchas para que no cantaran contra Angelici. “En la puerta hubo algunos que te decían ‘ojo a ver lo que gritan hoy’. Es raro que la barra camine por la platea o en la puerta del estadio”, subrayó.