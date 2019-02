Mariano Martínez habló de la canción de Lali Espósito, “Lindo pero bruto”: ¿dedicada a él?

Lali Espósito lanzó su nuevo tema “Lindo pero bruto” -que lo canta junto a Thalía- y durante la presentación realizada en Nueva York, sorprendió al reconocer con picardía que salió con alguien “lindo, pero bruto”.

“Sí, claro, yo sí!”, respondió la artista en el popular programa Despierta América, y rápidamente sus fanáticos comenzaron desde las redes con la teoría de que Lali hacía referencia nada menos que a Mariano Martínez, su ex novio.

En diálogo con Los Angeles de la Mañana, el actor se refirió a esa hipótesis: “¿Los fans dicen que es para mí? Bueno, no sé si ponerme contento, agradecer o llorar. No sé qué decir. No tengo nada que decir ... ¿gracias que se acuerdan de mí? ¿Está dedicado a mí el tema, por los fans?”, dijo entre risas ante la consulta del cronista.

Luego agregó: “Si el tema está bueno, qué se yo. Buenísimo”. Y se refirió la carga ofensiva de la canción, que entre otras cosas dice “Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?”.

“Bueno, es un tema. Hay miles de temas para las mujeres que son para bailar, y calculo que es un tema buena onda. Lo de los fans es de los fans. No puedo decir nada”, dijo Martínez.

Finalmente acotó que Lali no tiene que aclarar si es para él: “No, sino me lo dedicó, es una cosa de los fans, es un chiste de las redes. Ya me llegará cuando me etiqueten y me enteraré por los fans”, cerró.