Denuncian trabas para obtener certificados y pensiones de discapacidad

Según una agrupación de ciegos, hay quienes no pueden acceder a los beneficios. La Provincia dijo que los trámites son más ágiles que nunca. Anses no respondió.

La presidenta de la Asociación de Ciegos Habib Yazlle, Nieves Torres de Quiroga, se comunicó con El Tribuno para advertir que algunas personas que integran la institución tienen dificultades para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), que otorga la Provincia, y a las pensiones que expende la Nación.

Torres se refirió en particular a los casos de Ariel Chauque y de María Laura Duarte, quienes tienen disminución visual, además de otras enfermedades -psoriasis y cáncer de piel, respectivamente-, que no pueden acceder a estos beneficios. La referente manifestó que el único ingreso de ellos es un porcentaje del subsidio mensual que otorga a la institución el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de unos 13 mil pesos. Mientras la pensión que deberían cobrar es de 6.200, ellos reciben solo 2.600.

Desde la Secretaría de Discapacidad de la Provincia aseguraron que para obtener el CUD se debe cumplir con ciertos requisitos, que son iguales en todo el país, y que no hay demoras para tramitarlo. Desde Anses no respondieron a El Tribuno.

Sobre Chauque, Torres comentó que, si bien el tiene el CUD, no puede acceder a la pensión por discapacidad. Dijo que él tiene disminución visual: ve muy poco con un ojo y con el otro no ve; además, tiene psoriasis y artritis. Relató que él fue al centro de referencia, que está en la calle Benito Graña 273, una filial que hasta hace poco dependía de la Comisión Nacional de Pensiones. Allí le dijeron que, por la suspensión de beneficios a discapacitados no podría tramitar la pensión hasta que se normalizara la situación. Lamentó que el hombre no tiene cobertura social ni dinero para comprar los remedios que demanda su enfermedad.

Sobre Duarte, aseguró que no tiene ningún beneficio ya que en la oficina provincial de Discapacidad le dijeron que no la consideraban discapacitada. "Es muy complicada su salud. Nos ponen trabas. Nos ven caminar bien y dicen que no somos discapacitadas. No nos dan turnos, no tienen ganas de atendernos", protestó Torres.

La presidenta de la Asociación dijo que el trámite para gestionar el CUD es tedioso y que esto perjudica, sobre todo, a quienes viven lejos de la capital. Cuestionó que este tuviera que renovarse de manera periódica y repetirse en caso de extravío, y que las gestiones se demoraran: "Nos dan turnos para dentro de cuatro o seis meses y otros cuatro meses más para ir a retirarlo. Eso no es justo".

La mujer apuntó a la secretaria de Discapacidad, Fabiana Ávila: "Llevamos 12 años sin certificado de discapacidad porque Ávila no tiene empatía ni buena voluntad para con nosotros. Siempre nos promete la junta médica en nuestra institución para que podamos ir todos los que no tenemos el certificado. Hasta ahora eso no se cumple".

Respuesta oficial

Ávila respondió que no hay dificultades para gestionar el CUD: "Está disponible el 148, se ampliaron las juntas y se descentralizaron en algunos municipios. Hasta el año pasado funcionaba incluso una junta por la tarde para agilizar. Trabajamos mucho para acortar las demoras que había en algún momento. Ahora no hay".

Manifestó que el CUD implica cumplir con requisitos: el diagnóstico del médico especialista con una vigencia no mayor a seis meses, la fotocopia del DNI y los estudios complementarios, si fueran necesarios. Con eso se pide turno y se va a la junta. "Esos requisitos son en todo el país igual y hay que cumplirlos", expresó. "Yo no tengo la potestad de decidir a quién sí y a quién no. A la persona le corresponde por derecho, por lo cual deberá cumplimentar esos requisitos porque es un trámite administrativo. No es a voluntad".

Detalló que hay una junta itinerante que visita los municipios. Contó que hay juntas en Cafayate, en Orán y en Rosario de la Frontera. "Estamos a disposición para el asesoramiento de quien lo necesite y para agilizar los trámites", cerró. En capital la oficina atiende en Jujuy 402 (esquina Mendoza), de lunes a viernes, de 8 a 14.