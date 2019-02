Yanina Latorre: "Federica Pais habla con una liviandad que asusta, su hijo es un chorro"

Dante Casermeiro (19), el hijo de Federica Pais, está detenido desde el domingo 17, acusado por robo calificado, junto con Octavio Laje (20), el hijo de un diplomático. ‘Si Dante es culpable de algo, por supuesto va a hacerse cargo y yo soy la primera que va a estar ahí‘, dijo su mamá, muy angustiada por la situación.

Además, la conductora manifestó estar sorprendida por ‘la saña‘ con la que algunos medios publicaron información del caso que no era cierta. ‘Se están relatando cosas y montando monstruos que no son. Pido piedad y pido que cese el odio. Pido que se diga la verdad. Pido que no se titule ’motochorros’ y que no se ilustre con gente robando cuando en verdad hay otro relato‘, explicó.

‘Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos. Y todos sabemos que a veces se mandan macanas. Y todos sabemos que nos da vergüenza y pedimos perdón ’en nombre de’. Yo dije: ’Es lo que voy a hacer porque es lo que corresponde’, porque yo soy una mujer de bien y porque yo a mis hijos los eduqué con valores‘, señaló la hermana de Ernestina Pais.

En Los ángeles de la mañana debatieron sobre este caso que tuvo gran repercusión mediática. Yanina Latorre criticó con dureza a la conductora: ‘Ella habla de una macana, pero esto no lo es. Es un chico que salió a robar. Ayer se reía cuando lo estaban llevando detenido. Ella está justificando. No importa que sea el hijo de Federica. La justicia es para todos igual. Robó a un montón de personas. Es un chorro‘.

Sin embargo, Andrea Taboada no coincidió con la opinión de su compañera de panel: ‘Nadie justifica nada. Está interviniendo la Justicia. Cuando ella vio esa imagen (de Dante riéndose dentro del patrullero) dijo que le había dado vergüenza‘.

‘Si hubiera sido el hijo de otra periodista famosa, ¿Federica no aborda el tema en su programa?‘, preguntó la esposa de Diego Latorre. ‘No hablemos de saña periodística. No puede hablar de macana. Ella habla con una liviandad que me asusta: el chico es chorro!‘, agregó la panelista, indignada.

Taboada siguió defendiendo la actitud de Federica, que como una mamá sale a defender a su hijo: ‘Ella está reconociendo lo que está pasando. Judicialmente, si agarrás los escritos del caso el que está más complicado es Octavio (Laje). Yo me rijo por las carátulas‘.

‘Son dos basuras que se subieron a una moto a chorear gente y cuando los detuvieron tenían las pertenencias de personas y de negocios. Me importa tres pà que sea el hijo de ella. Y encima cuando se subieron a un patrullero se reían y posaban en forma provocadora‘, manifestó Yanina.

Cabe recordar que Dante Casermeiro y Octavio Laje fueron arrestados en la esquina de San Lorenzo y José María Paz, mientras circulaban en una moto. Tras ser acusados por robo calificado, ambos se negaron a declarar frente al fiscal Martín Gómez, encargado de la investigación. Seguirán detenidos y se espera que en breve se defina la situación procesal.



