Por la caída del consumo, Coca Cola - Femsa pidió un procedimiento preventivo de crisis

Durante 2018 crecieron los pedidos de las empresas para activar un procedimiento preventivo de crisis (PPC). Hubo el año pasado 108 pedidos, 25 más que en 2017 y 53 más que en 2016, según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Trabajo. La tendencia continúa en alza. Hace una semana la solicitud fue presentada por Avianca y hoy lo hizo Coca Cola-Femsa.

"La empresa realizó un pedido de PPC. Se desarrolló hoy una primera audiencia en la que los representantes de Femsa expusieron la situación de la empresa. El viernes se realizará un nuevo encuentro para analizar el camino a seguir", informaron a LA NACION desde el Ministerio de la Producción y Trabajo, que está a cargo de Dante Sica.

El comunicado de Coca Cola

El pedido del PPC es solo para la planta Alcorta, ubicada en el barrio de Pompeya. "Coca Cola - Femsa Argentina está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo", señaló la empresa en un comunicado.

La compañía contaría con unos 2.500 empleados. Talla ahí un gremio: Aguas y Gaseosas, de Raúl Álvarez, un exhombre de Luis Barrionuevo y que se acercó a Cambiemos. Los camioneros de Hugo Moyano influyen únicamente en la distribución.

El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones.

El caso Carrefour

El caso más emblemático de 2018 fue el de la cadena francesa de supermecados Carrefour, que cuenta con 19.000 empleados y 500 sucursales en todo el país. Con el aval de la Secretaría de Trabajo y del Sindicato de Empleados de Comercio, Carrefour fue habilitada para concretar suspensiones y negociar indemnizaciones.

El pacto, además, permitió bajar costos, abrir retiros voluntarios y flexibilizar ítems del convenio colectivo. Entre marzo y abril del año pasado, el jefe mercantil Armando Cavalieri negoció este acuerdo cara a cara con el presidente Mauricio Macri y los franceses de Carrefour en una reunión en la Quinta de Olivos.

En los registros de 2018 se distingue un salto de pedidos de PPC en agosto, con 30 solicitudes. No fue casual. Fue una reacción inmediata de las empresas ante un decreto del presidente Macri en el que se prohíbe desde entonces cualquier pago no remunerativo. Con esta medida, la intención del Gobierno es recaudar la totalidad de los aportes a la seguridad social. El decreto de Macri, publicado el 10 de julio pasado, contempla la excepción del pago no remunerativo para las empresas que estén encuadradas en el PPC. La salvedad es para preservar el empleo.

También Avianca

Avianca Argentina inició hace una semana el procedimiento preventivo de crisis a los fines de afrontar la difícil situación por la que atraviesa la empresa, luego de haber tenido que dar marcha atrás en los proyectos de ampliación de su flota y de tener que devolver el Airbus 320 con el que tenía previsto iniciar los vuelos entre Buenos Aires y San Pablo, Brasil.

El CEO de la compañía, Carlos Colunga, confirmó a Télam que el trámite se inició en la Secretaría de Trabajo de la Nación, con la finalidad de encontrar una salida, ya que “tenemos 80 pilotos para dos aviones y la situación se hace así insostenible”.



“Nosotros proyectamos contar con 4 aviones y por eso tomamos y capacitamos pilotos, pero el dólar duplicó su valor y el combustible subió de manera desproporcionada, lo que hizo imposible que trajésemos los dos aviones que teníamos previstos”, dijo Colunga.

Advirtió que “ahora nos queda este camino, me someto a un procedimiento de crisis, para que el Estado me auxilie durante seis meses y pueda seguir sosteniendo las operaciones, sin echar a nadie. Pero la realidad es que para dos aviones solamente necesito 24 pilotos y tengo 80”.



El directivo explicó que estando en procedimiento preventivo de crisis la firma está eximida "de pagar cargas sociales al Estado y podemos ir conversando con los pilotos para ver quienes arreglan su desvinculación mediante un retiro voluntario o acordar de qué manera podemos enfrentar la situación, pero seguir así es imposible”, remarcó el directivo.

“Tenemos la voluntad de seguir, pero necesitamos adecuar el funcionamiento a la realidad del país. Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, pero ese esfuerzo debe ser acompañado”, dijo.

Qué es el Procedimiento Preventivo de Crisis

El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), según los artículos 98 y subsiguientes de la ley 24.013, fue establecido en la década del 90 con la intención de propiciar un ámbito distinto al Concurso Preventivo o Quiebra.

Iniciar el procedimiento implica que las partes (empresa y sindicato), se reúnan en la Secretaría de Trabajo y formulen propuestas para seguir adelante, la que debe ser homologada por esa cartera.

Avianca Argentina es propiedad de Synergy Group, el cual también es accionista mayoritario de Avianca Holdings, aunque este último no tiene injerencia sobre la filial en nuestro país. El desarrollo de la aerolínea fue responsabilidad de la rama brasileña del grupo, Avianca Brasil.

Actualmente vuela entre Buenos Aires/Aeroparque, Rosario, Santa Fe, Reconquista, Punta del Este y Termas de Río Hondo, estos dos últimos estacionales hasta el fin del verano.