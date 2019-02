Central Norte quiere recuperar la cima

Central Norte vuelve a salir a la cancha esta noche, a las 22, con el solo objetivo de seguir sumando para tratar de asegurar la clasificación lo antes posible.

Los puntos que le quitaron tras la victoria ante Peñarol, obligan al cuervo a no relajarse pese que enfrentará a Cachorros, que va último en la tabla de posiciones y que solamente suma una unidad en la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

Para este encuentro, el técnico Ezequiel Medrán pondrá lo mejor en la cancha, y si bien no confirmó el equipo no se esperan muchas variantes con respecto al equipo que venció a Olimpia Oriental.

Durante la previa de este nuevo partido llegó el interés del Manta FC, de Ecuador, por el defensor Nicolás Aguirre. En los próximos días habrá una negociación entre los dirigentes de ambas instituciones. De todas maneras, el defensor es una de las piezas clave para el técnico Medrán, que aún espera por la recuperación del defensor Patricio Krupoviesa.

Por su parte, Cachorros, de mala campaña en lo que va del campeonato, realizará varios cambios con respecto al equipo que empató el viernes pasado frente a Peñarol en el estadio de la Liga Salteña. Con Leonardo Cruz como abanderado, el equipo de Oscar Mendía tratará de sorprender al cuervo.

Si bien en los papeles se trata de un partido “accesible” para Central, Medrán sabe que el equipo no puede cometer los errores que cometió en el último encuentro frente a Olimpia. Cachorros es un rival con sangre joven y que seguramente buscará dar la nota en un partido que, sin lugar a dudas, será histórico para la institución tricolor. Es que enfrentará al cuervo por primera vez de manera oficial en torneos del Consejo Federal.

Se espera otro buen marco de público en el Martearena, como ya lo vino mostrando el hincha cuervo, que se volvió a ilusionar con el ascenso.

La venta de entradas

Para los socios de Central con la cuota al día, las entradas se venderán desde las 10 hasta las 21 en la secretaria del club, con un precio único de $150 con ingreso a cualquier sector del estadio.

Para los no socios los precios son los siguientes: generales $200; damas, jubilados y menores $100 y plateas $300. Los puntos de ventas serán: de 10 a 19 en las boleterías del club (calle Almirante Brown) y de 20 a 22.30 en las boleterías del estadio Martearena.

Los equipos

C. NORTE - CACHORROS

M. Pegini - P. Ramos

L. Beterette - L. Ismael

F. Rodríguez - A. Carabajal

N. Aguirre - M. Sánchez

F. Ortega - M. Delgado

M. Iglesias - W. Flores

O. Young - C. Churquina

F. Rojas - M. Bernal

L. Quiróz - L. Cruz

D. Nuñez - F. Ambrogi

F. Reyes - F. Andrada

DT: E. Medrán - DT: O. Mendía

Estadio: Martearena

Árbitro: Esteban Vicente

Hora de inicio: 22