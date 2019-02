Dos jugadoras de fútbol denuncian acoso

El director técnico de la selección sub-17 femenina de Colombia, Didier Luna, y el preparador físico, Sigifredo Alonso, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación por dos integrantes del combinado nacional, una de ellas menor de edad, por presunto acoso sexual y laboral.

Los hechos que fueron denunciados ocurrieron, al parecer, durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, celebrado en noviembre de 2018.

Según la alianza de medios La Liga Contra el Silencio, una de las denunciantes, mayor de edad y que prefirió no revelar su identidad, sostuvo que el acoso por parte de Luna comenzó con comentarios como: “Estás muy linda, hermosa”, y que luego le dijo que “quería tener algo” con ella.

En la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, señaló que Luna “tenía ciertas actitudes con las niñas, como agarrarles la cola, intentar besarlas, escudándose debajo de una figura paternal. Un chantaje psicológico por el cual muchas de ellas no han hablado todavía”, precisó la jugadora.

La futbolista manifestó además que recibió amenazas telefónicas por parte de un desconocido, que le dijo que “tuviera cuidado” porque iban a enviar a la “gente más dura de la Federación Colombiana de Fútbol a investigar”, y que en cuestión de tres días se iba a saber quién había hecho la denuncia.

Por tratarse de una menor de edad, la segunda denuncia fue interpuesta por el papá de la deportista. “En la Federación se dieron cuenta de que era tan grave la denuncia que hizo el papá que decidieron sacar al acosador, Sigifredo Alonso, que era el preparador físico. Pero de todas formas quedó el director técnico”, comentó la joven.

Precisamente, el martes pasado las jugadoras de la selección femenina Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, radicadas en los Estados Unidos, publicaron un video en redes sociales en donde dieron a conocer varios abusos que han padecido.

“Buscamos visibilidad, crear conciencia de lo que en realidad vive la mujer futbolista. Solo se nos muestra cuando vamos a un Mundial o a los Olímpicos”, dijo Echeverri.

Entre las irregularidades que Echeverri y Ortiz hicieron públicas figuran que en la Federación intentaron venderles su propia camiseta, no les pagan ni les dan los vuelos internacionales y los uniformes son viejos.