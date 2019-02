El color y la fuerza de Claroscuro exhibe el acento particular del folclore salteño

El conjunto folclórico salteño Claroscuro viene “pidiendo pista” desde hace algún tiempo en el circuito de nuestra provincia. Una propuesta alentadora, con jóvenes que ya recogieron sobrada experiencia en anteriores desafíos musicales.

Salta, bendita tierra de cantores, músicos y poetas, una combinación perfecta del folclore. Este género musical nos representa en cada rincón del planeta.

Siempre ocuparon un lugar de privilegio en la vitrina nacional e internacional. La lista es interminable pero lo importante es que el árbol jamás dejará de ofrecer sus frutos. El legado del folclore prosigue y el talento es hereditario en esta tierra de Güemes. La fuerza de la juventud penetra por los caminos más sinuosos y su marcha no se detiene hasta alcanzar el objetivo.

“En los próximos días ofreceremos un adelanto de nuestro nuevo material discográfico, con las canciones inéditas: Calle soledad y Maldito amor (entre otras), obras del reconocido músico y poeta Roberto Ternán”, comentó Fernando Caro.

El grupo se completa con: Facundo Bustamante, José Fernández y Pablo Morillo.

Claroscuro ofrece un estilo particular que busca cargar de emociones sus interpretaciones, como el acento particular de la música de Salta o las sensibles melodías de una balada, matizando el color y fuerza de sus voces logrando una vivida experiencia en cada canción.

Los cantores salteños están finalizando su segundo disco, que en algunas semanas saldrá a la calle. “En su mayoría son temas inéditas, con una gran participación de Ternán, que le aporta buen gusto y nivel a la placa. El disco ofrece una propuesta novedosa, sostenida en una línea poética fresca, pasional y por supuesto, como buen grupo salteño”, dijo Fernández.

Con siete años de transitar juntos diversos escenarios de Argentina, descubren su nuevo trabajo discográfico, cargado de emociones, para todos aquellos que gustan de nuestra música y la de América Latina.

“Nuestra primera aparición fue a inicios del 2012, bajo la dirección artística y musical del recordado Yuyo Montes. Nos dolió demasiado su adiós, pero somos unos privilegiados porque llegó a nuestra vida el gran compositor Roberto Ternán, quien de una manera totalmente desinteresada, nos ayuda en nuestra carrera artística”, afirmó Bustamante.

“Yuyo Montes en un suspiro nos invitaba a volar ‘Del gris al azul‘ para que no queden ‘En suspenso‘ tantas emociones lindas. Fue él quien nos contó de su amigo de la calle, ‘Juan‘, compartiéndonos lo que la vida le enseñaba y como el carnaval nos atiza el fuego que arde en nuestro ser salteño”, dijeron al unísono los integrantes del Claroscuro.

“Se viene trabajando a conciencia y eso nos posibilita

encontrar mejores caminos. Siempre la intención es expandir nuestra música y mensaje a lo largo del territorio nacional. En los últimos años hemos podido acercar más gente a la propuesta de Claroscuro”, enfatizó Morillo.