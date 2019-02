Central Norte se muda al Gigante del Norte

El cuervo no podrá desplegar las alas en barrio norte, al menos en esta fecha.

La Policía de Salta y los Bomberos determinaron que no es conveniente jugar en el estadio Dr. Luis Güemes, ya que continúan las obras en las calles adyacentes al reducto cuervo.

La dirigencia de Centra Norte se movió rápido y llegó a un acuerdo con la dirigencia de Gimnasia y Tiro para que este domingo el azabache sea local en el Gigante del Norte frente a Peñarol, por la sexta fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

La última vez que Central Norte jugó en la cancha de Gimnasia y Tiro fue el 3 de diciembre del 2018, por la semifinal de ida del Federal B, ante Pellegrini, y fue derrota del cuervo por 2 a 0.

Esta vez el cuervo será local y uno de los jugadores que conoce muy bien el Gigante del Norte es Federico “Bocha” Rodríguez, quien fue local por mucho tiempo en ese campo jugando para el albo.

“Jugar en el Gigante del Norte es diferente, incluso el césped es más grueso, no es el mismo que el Martearena. El tema de la tribuna también es diferente, la tenés ahí nomás a la gente”, sostuvo el Bocha Rodríguez quien justamente se refirió a la gente de Central: “La gente sorprende, porque desde el partido contra Juventud, siempre está acompañando. Espero que sigamos por este camino para poder darle una alegría al hincha”.

Con respecto a la producción del equipo en los últimos partidos, Rodríguez opinó: “El otro día, si Pablo Ramos no atajaba todas ganábamos ampliamente contra Cachorros, contra nosotros sacaba todo, obviamente tenemos que ir mejorando, pero también hay que destacar que después de la primera fecha no pudimos armar el mismo equipo. Tenemos que tratar de recuperar eso, la regularidad, y también es cierto que a nosotros todos nos juegan a muerte. Lo importante es que nos tenemos que acostumbrar a ganar siempre”.

Con respecto a la quita de puntos que sufrieron, justamente frente al rival de este domingo, el marcador central remarcó: “Nosotros al partido lo ganamos dentro de la cancha, la quita de puntos no fue problema nuestro, del equipo. Al cuerpo técnico le dijeron que el paraguayo (Ronaldo Martínez) estaba habilitado. Ahora Peñarol viene bien, va a ser difícil, viene en levantada pero nosotros tenemos que hacer los nuestro, lo que planificamos durante la semana”.

Para el defensor de 34 años, conseguir el ascenso al Federal A es un lindo desafío, pero subrayó que hay que ser cautos.

“Tanto en lo personal como en lo colectivo es un desafío lindo el que tenemos. Trabajamos día a día y vamos partido a partido. El ascenso es paso a paso, no hay que ponerse loco todavía”.

Por último, Rodríguez, que fue titular en todos los partidos, se refirió a los compañeros de zaga que tuvo en estas fechas.

“Patricio Krupoviesa es un jugador clave, con él arranqué desde los entrenamientos y luego se lesionó, es bueno volver a tenerlo a disposición. Con Nico Aguirre me venía acoplando y le surgió una propuesta de Ecuador, y con Ortega (Francisco) nos tocó solo un partido, todos son importan tes”.

Las entradas

La dirigencia de Central Norte también dio a conocer el precio para la venta de las entradas. Generales $200, plateas $300, damas, jubilados y menores $100 y socios $150 (acceso a cualquier sector del Gigante del Norte).

Medrán tiene a todos listos

El cuervo continuará hoy con los entrenamientos enfocado en el encuentro frente a Peñarol, y para tranquilidad del cuerpo técnico todos los jugadores están en condiciones de jugar, salvo Leandro Beterette, quien fue expulsado en el último partido frente a Cachorros.

Patricio Krupoviesa aparece como una fija para ocupar un lugar en la zaga central junto a Federico Rodríguez, mientras que Pablo Figueroa ocuparía el lugar del sancionado Beterette en el sector derecho de la defensa.

En el mediocampo también habría modificaciones, ya que Marcos Valsagna aparece como alternativa en el carril derecho, y para tranquilidad de Ezequiel Medrán, Matías Iglesias y Nicolás Issa ya están en condiciones de jugar desde el arranque.

Cabe destacar que el plantel entrenó ayer por la mañana en las canchas auxiliares del estadio Martearena.