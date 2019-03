San Lorenzo recibe a Argentinos, con la amenaza de ser último    

San Lorenzo enfrentará hoy a Argentinos Juniors, en el partido que dará inicio a la vigésimo primera fecha de la Superliga y en el que intentará regresar a la victoria para cortar una racha negativa de once jornadas sin triunfos.

La presentación del ciclón se llevará a cabo a partir de las 19 en el estadio Pedro Bidegain, será controlado por el árbitro Néstor Pitana e irá televisado en directo por TNT Sports.

San Lorenzo hace once partidos que no gana, con cuatro derrotas y siete empates, el último en la fecha pasada sin goles frente a Belgrano en Córdoba y el técnico Jorge Almirón, que tiene banca de los dirigentes, realizaría una sola variante tomando como referencia a los que empezaron jugando ante el pirata.

El único cambio sería el ingreso de Héctor Fértoli en lugar del lesionado Rubén Botta, que sufrió un traumatismo en el tobillo derecho durante el encuentro ante el elenco cordobés, mientras que Fernando Belluschi no estaría desde el arraque.

En tanto, Belluschi tiene una dolencia en la rodilla derecha y Almirón lo preservaría para el debut en la Copa Libertadores, el próximo martes a las 19.20 ante el conjunto peruano de Melgar, en la altura de Arequipa.

El ciclón está atravesando una crisis deportiva profunda y lucha por dos objetivos en las seis fechas -tiene pendiente el duelo con Colón- que le quedan de acá al final del torneo

El primero es no ser último, algo que no le ocurrió nunca en más de 100 años de historia. Ahora tiene apenas dos puntos de luz sobre Argentinos Juniors, el rival de hoy en el Nuevo Gasómetro. Una derrota implicaría la chance de pasar al fondo de la tabla.

El otro objetivo es engrosar el promedio. El ciclón, tras la Promoción de 2012, siempre se ubicó entre los tres primeros de esa tabla. Pero desde mediados de año empezará a sentir los míseros 17 puntos de este campeonato, si no se eliminan los promedios en la próxima temporada.

Por otro lado, y en la previa del duelo con el bicho, San Lorenzo jugará el clásico con Huracán por la cuarta fecha de la zona Campeonato del torneo femenino. Este partido entre las mujeres se disputará a las 17 en el Pedro Bidegain, es decir, dos horas antes del partido principal por la Superliga.

Por primera vez de manera oficial un partido de fútbol femenino se jugará como preliminar del encuentro de primera división.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Fernando Monetti; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Damián Perez; Gonzalo Castellani, Raúl Loaiza, Gerónimo Poblete, Andrés Renteria; Fertoli y Nicolás Reniero. DT: Jorge Almirón.

Argentinos: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Franco Moyano, Francis Mac Allister; Gabriel Hauche, Alexis Mac Allister, Damián Batallini; y Claudio Spinelli. DT: Diego Dabove.



Estadio: Nuevo Gasómetro - Árbitro: Néstor Pitana - Hora y TV: 19 por TNT Sports.