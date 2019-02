Desde hoy, está prohibido el uso y comercialización de todo tipo de pirotecnia sonora en Salta

Hace cinco días, el intendente de Salta, Gustavo Sáenz consultó a vecinos de Salta sobre el uso de la pirotecnia sonora dado que tenía la "intención de enviar un proyecto al Concejo Deliberante prohibiendo totalmente su uso". Hoy, luego de leer cientas de opiniones, finalmente firmó la ordenanza para su prohibición, la cual rige desde hoy.

"Entiendo que esto es necesario por los daños y molestias que ocasiona a nuestros bebés, niños con autismo, abuelos y mascotas", había dicho. Esta tarde, por Twitter informó: "Tal como nos habíamos comprometido, remitimos al Concejo Deliberante, la ordenanza ad referendum N° 15546 para que en la ciudad de Salta quede prohibido definitivamente el uso y comercialización de Pirotecnia Sonora" .

A partir de la firma del intendente, la norma entra en vigencia dado que el Concejo Deliberante se encuentra en receso, si bien este órgano tiene 30 días para ratificar o no su implementación.

La norma establece que "queda prohibido el uso y la venta de todo tipo de pirotecnia sonora; prevé también mayor control, que dichos artefactos solo pueden comercializarse en los locales permanentes que funcionan durante todo el año, quedando prohibido aquellos transitorios; que se incremente el monto de las multas para desalentar el incumplimiento". Además, la Municipalidad pondrá a disposición una línea telefónica, una página web para que los vecinos puedan realizar denuncias ante infracciones de esta norma y realizará campañas para desalentar el uso.

La Municipalidad aclaró también hoy que "esta regulación no pretende prohibir la actividad, sino regular su uso a fin de no menoscabar derechos de terceros, animales y del ambiente, con basamentos de la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios médicos y veterinarios de prestigiosas instituciones con trayectoria reconocida. Según la OMS, los sonidos emitidos por los fuegos artificiales provocan daños al oído, instando a los gobiernos locales a dictar leyes estrictas al respecto, alertando sobre los prejuicios, muchas veces irreversibles", informaron.

En Salta capital, en 2017 se prohibieron los artificios pirotécnicos cuya venta, utilización, tenencia y/o fabricación en locales habilitados que reúnan las siguientes características: morteros y bombas de estruendo que excedan 2 pulgadas. Sin embargo, esta medida resultó insuficiente para padres de niños con autismo y protectores de animales, que aseguraron no observar cambios en el uso de la pirotecnia.

Una vez aprobado, sería bueno el control y multa a quién no cumpla la ordenanza.

En todas las ciudades se establece un lugar, adonde la gente acude, si quiere ver un show para despedir la noche de Año Viejo. Dicho show no lo organiza un particular e incluye luces láser. Lo vemos por tv cada año.Cualquiera tiene prohibido utilizarlos. Me parece bien