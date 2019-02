Macri sobre la inflación : “Nos está costando más de lo que imagine, fui demasiado optimista"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy, al referirse a la inflación, que el camino para buscar reducirla "nos ha costado" y consideró que fue "demasiado optimista" al respecto.

"Nos está costando (reducirla) más de lo que imaginé, reconozco que fui demasiado optimista, pero el camino es bajar la inflación para generar desarrollo, generar empleo, terminar con la pobreza", indicó el Presidente al hablar con la FM 100.1, Radio de la Costa, ubicada en Santa Teresita.

En este sentido agregó que con la reducción de gastos que se impuso en la gestión para llevar al Estado al déficit cero "no hay excusa para no lograrlo esta vez".

A su vez, durante el reportaje Macri pidió terminar con "comportamientos mafiosos" y con "hacer la vista gorda con el narcotráfico" y consideró que "ese es el camino" del progreso para el país.



"Tenemos que seguir trabajando juntos, no buscar más el atajo, la mentira, la estafa, que nos ha llevado a tener un país muy inequitativo, con mucha pobreza y con una clase media muy golpeada pero en el camino que hemos tomado todo va a seguir progresando porque lo que vale no de hace un día para otro", indicó.

Además, el Presidente llamó a desarrollar el turismo en todo el país y comentó las obras de infraestructura realizadas durante su gestión para mejorar el desarrollo, entre las que enumeró la "construcción de aeropuertos, rutas" y nuevos vuelos que conectan las provincias entre sí.

Consultado sobre las elecciones, dijo que "cada día cuenta y falta mucho", y agregó que ahora su energía está puesta en que "la economía se vuelva a poner en marcha".

De cara al futuro, advirtió que "los problemas que arrastramos no se resuelven en tres años".

"Lo que hemos hecho está en el camino correcto, este no es el proyecto de un Presidente", reafirmó, y pidió que "ninguno se quiera aprovechar del otro, basta de comportamientos mafiosos, basta de hacer la vista gorda con el narcotráfico, ese es el camino".

Confirmó además que la semana que viene irá "a la India, Emiratos Árabes y Vietnam" en el marco de su "política de apostar a que la Argentina vuelva al mundo, a tener relaciones con todos los países, porque eso va ayudar a desarrollarnos".

En el caso de la India, precisó que "tiene mucha complementariedad con la Argentina y hay para desarrollar no solo cosas de tecnología sino en seguridad alimentaria y energías renovables".

"Son los grandes compradores de alimentos de la Argentina y nos pueden comprar más y nos tienen un enorme afecto así que me voy para allá, al igual que al mundo árabe", señaló.

Pero agregó que el país puede "exportarle al mundo no solo soja o trigo o maíz, sino servicios con mayor valor agregado".

Además, expresó que "este verano tuvimos récord de turistas extranjeros que estuvieron por todos lados" y apuntó que "el turismo es una gran fuente de trabajo".

"Hemos andado muy bien esta temporada por suerte en la Costa, que está bastante llena, hay mucha gente veraneando", remarcó también.

Consultado sobre la recomendación oficial de no viajar al exterior en aerolíneas privadas, el jefe de Estado recordó que tiempo atrás se analizó "comprar un avión presidencial chico, más modesto" debido al mal estado en que estaban los históricos Tango de la flota presidencial.

Por eso, Macri señaló que "como siempre estamos en restricciones, estamos ahorrando" viajará hacia esos países en vuelos comerciales pese a que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, "reclama que es un riesgo, que no lo tengo que hacer más".

En ese sentido, detalló que prefirió "ahorrar 20 millones de pesos, desoyendo la recomendación razonable que me hace el Ministerio de Seguridad que tiene que ver con lo que pasa en el mundo hoy" respecto a la custodia de un jefe de Estado.

Consultado sobre falta de obras públicas para la zona de la costa atlántica, Macri afirmó que eso "impidió el crecimiento" y advirtió que "este descuido a los argentinos no nos puede volver a suceder".