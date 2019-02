Argentina cierra el hexagonal del Sudamericano frente a Brasil

La Selección argentina Sub 20 buscará hoy el título del Sudamericano de la categoría cuando enfrente a Brasil, que puede quedarse sin la clasificación al Mundial de Polonia, en el partido que se disputará en Rancagua y que cerrará el hexagonal final.

El conjunto dirigido por Fernando "Bocha" Batista ya está clasificado al Mundial de Polonia de mayo próximo y a los Juegos Panamericanos de este año en Lima, y hasta podría ser campeón antes de jugar incluso.

Argentina es puntero con 9 puntos, dos más que Uruguay y Ecuador, ambos escoltas con 7 unidades. En caso que Uruguay (juega ante Colombia) y Ecuador (frente a Venezuela) no ganan sus partidos en los primeros turnos, Argentina saldrá campeón antes de jugar con Brasil.

Por otra parte, si alguno de los dos gana su encuentro y Argentina empata con Brasil, empezará a pesar la diferencia de gol, y en ese sentido la "albiceleste" tiene +4 y los otros dos equipos cuentan con +1.

Si Argentina vence a Brasil, se quedará con el título por sexta vez en su historia en el Sudamericano Sub 20 y quedará a dos coronas de igualar a Uruguay (8) y cinco de alcanzar al líder Brasil (11).

La última vez que Argentina ganó el certamen fue en el certamen disputado en Uruguay en 2015, con Humberto Grondona como entrenador.

Brasil viene de momentos dispares en los últimos mundiales Sub 20: fue campeón en 2011, no clasificó al 2013, fue subcampeón en 2015 y nuevamente se ausentó de la cita del 2017.