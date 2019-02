Quién es el granadero que se emocionó frente a un retrato de San Martín

Se trata de Darío Benítez y pertenece al escuadrón “Ayacucho”. “Es cierto que dicen que los granaderos no se mueven. Cumplí con el rol de no moverme pero no pude contener las lágrimas”, dijo en un video.