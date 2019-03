Imperdibles: los memes sobre el discurso de Mauricio Macri en el Congreso

El discurso del presidente Mauricio Macri, en la Asamblea Legislativa, fue acompañado por los usuarios de las redes sociales, que multiplicaron los memes en Twitter, para mostrar su acompañamiento o desagrado ante la palabra presidencial, la actitud de los dirigentes de la oposición e, incluso, el descanso de la diputada Elisa Carrió.

El presidente Mauricio Macri se mostró optimista, respecto a la creación de fuentes de trabajo, exportaciones y logros de su gestión. Eso motivó numerosos memes y comentarios mordaces de algunos usuarios de Twitter.

La pose de la diputada Elisa "Lilita" Carrió, recostada en su butaca, con sus anteojos negros, fue motivo de memes y hasta notas periodísticas, que mencionaron el sueño de la cofundadora de Cambiemos.

También se burlaron de "Hay otro camino", slogan propuesto por dirigentes del peronismo, que tenían carteles en sus bancas.

Y no faltaron los que criticaron el tono combativo del discurso presidencial y la visión sobre la economía en estos tres años de gestión macrista, con números alejados de la realidad.

Un extraterrestre cuyo planeta explotó debido a la crisis llega a la Tierra, va al Parlamento argentino, ve a Macri y escucha su discurso, piensa: "Che, otra vez lo mismo. Yo me vuelvo al espacio sideral".

Alguien que me explique que intento decir Macri en su discurso xq no entendi nada, no pudo leer ni dos oraciones de corrido! #SesionesOrdinarias pic.twitter.com/89L04RmLxW