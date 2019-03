Advierten sobre casos de violencia familiar

Este año el Consejo Municipal de la Mujer busca, fundamentalmente, mejorar la calidad de vida de las mujeres de Rosario de la Frontera.

Por este motivo, en el marco del día internacional de la mujer, se realizaron diversas charlas, relacionadas con el empoderamiento femenino. Mujeres en la actualidad y salud reproductiva, fueron algunas de las temáticas.

El viernes culminó con una exposición artística cultural en la plaza Independencia, ubicada en el casco céntrico. Allí hubo exposiciones de las diferentes instituciones de la Ciudad Termal, en las cuales mostraron el papel de la mujer en los diferentes espacios sociales.

"El ocho de marzo es un día muy importante para nosotras, porque representa la lucha, pero no es el único día que esperamos para realizar algún tipo de actividad. Desde el Consejo de la Mujer, trabajamos para dejar establecidos mecanismos para generar conciencia, y dejar políticas concretas, para que la persona pueda venir, y llevarse una respuesta", expresó a El Tribuno la abogada Vanesa Chau, directora de la institución.

"Uno de los objetivos para este año es la refuncionalización del Consejo para que desde la parte edilicia y física, se vea también esa transformación reflejada, y acá focalizaremos la ayuda para la mujer, de manera integral", confirmó la directora.

Así mismo, adelantó algunas de las políticas que se llevarán a cabo. "Reforzaremos el servicio de asesoría legal, psicológica y psicopedagógica. Además, estamos trabajando con muchos grupos de mujeres, más allá del grupo de contención para víctimas de violencia, se han sumado mujeres con iniciativa, que todo el tiempo promueven acciones que se ven reflejadas positivamente en la sociedad".

La abogada detalló, además, el trabajo que pretende llevar a cabo desde la institución. "Tiene que ver también con coordinar con todas las instituciones, para que cuando la mujer llegue a este consejo, y esté pasando por una situación difícil, sepa qué pasos tiene que seguir, y de esta manera, pueda integrar todas las actividades que brindamos desde acá, trabajando en conjunto con la secretaría de Acción Social.

Chaud junto a algunas mujeres participantes.

"El objetivo principal es asesorar a la mujer, acompañarla, guiarla y mejorar su calidad de vida", aseguró.

El Consejo de la mujer, busca trabajar en el empoderamiento de la mujer y en su autoestima, "muchas veces se da, que la mujer cree que no sabe hacer nada, y esto no es así. Una persona nos dice que nunca trabajó, pero sin embargo, hacía comida para vender, cosía, bordaba, se encargaba de la casa, entre otras actividades", ejemplificó Chaud.

"Por eso, la idea, es mostrarle que sí trabajó, que sí sabe hacer muchas cosas; lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a los trabajos de dependencia, que no nos damos cuenta de las cualidades que poseemos. Por eso pretendemos trabajar muy fuerte en el empoderamiento, ya que muchas veces, las mujeres han estado y pasado toda su vida en una casa y hoy se ven en alguna situación adversa, totalmente sola, y siente que está desprotegida, y no es así, para eso está este Consejo", expresó.

Casos críticos en Rosario

Chau, describió cuales son las problemáticas que llegan al Consejo Municipal de la Mujer.

"Hay mucha violencia familiar disfrazada. Si bien la violencia es directa hacia la mujer, siempre recae en el entorno familiar y el problema que tenemos acá es que necesitamos un acceso más rápido y efectivo a la hora de hacer la denuncia".

"Cuando la mujer toma la decisión de realizar la denuncia, se encuentra con que tiene que sortear una burocracia desgastante, o sea, tiene que viajar diez o quince veces a Metán y esto para una mujer en situación de carencia, implica un sacrificio enorme. Viajar y no encontrar una respuesta es totalmente frustrante y te desalienta a continuar con el proceso, y más si la violencia, no se limita solo a ella, sino a sus hijos. Entonces se desgasta y termina eligiendo quedarse callada y esos son otros de los desafíos que tenemos a futuro; ver cómo articulamos esa parte de la justicia, para que no sea así, y pueda ver y sentir que está ganado a futuro y perdiendo en el presente", detalló.

Solidaridad

Es uno de los objetivos fundamentales de la institución, la cual pretende que las mujeres, de diferentes edades, puedan darse cuenta de lo importante y el valor que tienen dentro de la sociedad, como así también el apoyo y la contención de unas para con otras.

"Más allá que acá está la psicóloga, la psicopedagoga, o la abogada, encontrarán un grupo de amigas, que es eso lo que siempre hemos fomentado, mujeres que apoyan a otras mujeres, y para ello, no hace falta el haber pasado situaciones de violencia para poder solidarizarse con otras mujeres", subrayó la abogada.

Salud reproductiva fue otra de las charlas, brindadas desde el Consejo, en la que estuvo presente personal del hospital.

"Nuestras puertas están abiertas"

Trabajan durante todo el año de lunes a viernes, mañana y tarde.

El Consejo de la Mujer trabaja de lunes a viernes de 7 a 13, y de 14 a 20 horas, durante todo el año.

Está ubicado en Güemes y Melchora Figueroa de Cornejo. Las servicios más destacados son: asesoría legal, servicio de psicología, servicio de psicopedagogía, taller estable de manualidades y grupo de contención para mujeres víctimas de violencia.

“Nuestras puertas están abiertas para todas ellas, y pueden participar cuando quieran, nuestros grupos son sumamente flexibles, y pueden venir cuando puedan o quieran, no excluimos a nadie, sino que buscamos la integración entre todas nosotras”, dijo Chaud. “Trabajamos con problemáticas de fondo y coordinamos con todas las instituciones que tenemos dentro de la Municipalidad”.