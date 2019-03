Jujuy: Su dueño murió y su perró aún lo espera en la puerta del hospital

Como ocurrió en la película “Hachiko”, en la que una mascota esperó a su dueño toda su vida en la estación de un tren, cuando este ya había muerto hace años. En este caso, esta muestra de fidelidad la protagoniza un perro jujeño que en la puerta del hospital “Pablo Soria”, de esa provincia, aguarda por su dueño que falleció hace semanas en ese nosocomio.

El can lo acompañó hasta el final y se instaló en la puerta del hospital llamando la atención de pacientes, empleados de la institución y transeúntes que le hicieron una cucha y le dan de comer.

El perro es un labrador de porte grande de unos 60kg.

Dafne Rodríguez, protectora independiente, publicó esta historia en las redes sociales y le brindó atención veterinaria. La historia trascendió en Facebook y cientos de usuarios compartieron el conmovedor caso que es otra muestra de fidelidad y amor incondicional de un animal hacia una persona.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy comentó que la familia de su dueño nunca lo fue a buscar, por eso es que necesita alguien que lo adopte.

Ella lo llevó a algunos posibles adoptantes pero el can no pudo adaptarse a vivir con otros perros, por eso, necesita que en su nuevo hogar no haya otras mascotas.

Para adoptarlo, se encuentra disponible el número: 388-154715522.

Fuente: El Tribuno de Jujuy