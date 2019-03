Más de 100 niños quedaron atrapados por el derrumbe de una escuela en Nigeria

Más de cien niños quedaron atrapados hoy en una escuela de Nigeria, tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en la ciudad de Lagos, la más importante del país, informaron hoy autoridades locales. La agencia ANSA informa de 8 niños muertos y 7 rescatados hasta el momento.

"Las operaciones de socorro de la Unidad de Rescate del Estado de Lagos están en marcha en un edificio que ha colapsado en el área de Lagiaji, en la isla de Lagos", informó el gobierno de Lagos en su cuenta de Twitter.

El derrumbe se produjo cerca de las 10 de la mañana hora local (6 de la mañana de Argentina) y se cree que muchos niños podrían haber muerto ya que la escuela funcionaba en el tercer piso y los alumnos estaban en clase, según señalaron medios locales. Un residente de la zona, Prince Adams, contó al diario local Nigeria Tribune que han sido rescatados diez niños y que hay otros 90 atrapados entre los escombros. "Es terrible. Los padres están llorando, no puedo soportar ver esto", aseguró en declaraciones al diario local The Punch.

El hombre aseguró que al menos diez niños fueron retirados del lugar aunque no pudo precisar si estaban vivos o muertos.

El edificio se encontraba en la isla de Lagos, considerada como la capital financiera de Nigeria y conectada por carreteras con el resto de la ciudad.