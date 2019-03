Vélez derrotó al decano y se afianza en puestos de copas

Vélez Sarsfield se consolidó en la zona clasificatoria para la Copa Sudamericana 2020, al superar hoy a Atlético Tucumán por 2-0 como local, en uno de los encuentros correspondientes a la 23ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El delantero Agustín Bouzat marcó a los 42 minutos del primer tiempo y el punta chileno Pablo Galdames hizo el otro a los 44m. del complemento.

Con esta victoria, Vélez suma 37 puntos y se ubica sexto, en zona de acceso a la Sudamericana del año próximo, y a sólo dos unidades de River Plate, último equipo en lograr hoy el pase a la Libertadores.



Atlético Tucumán se posiciona por encima del "Fortín", con 39 unidades, las mismas que River, pero fuera del máximo torneo continental por diferencia de gol.

Vélez encontró el gol en el cierre del primer tiempo, por medio de Agustín Bouzat tras una asistencia de Nicolás Domínguez y una falla defensiva de los centrales visitantes.

Sin dudas, la ventaja para los conducidos por Gabriel Heinze reflejó el desarrollo de dicha etapa, en la que dominaron en gran parte, más allá de la tardanza en la apertura del marcador.

Por su parte, Atlético Tucumán contó con dos posibilidades claras luego de una pelota parada en los pies de Gervasio Núñez aunque el arquero Lucas Hoyos se las tapó con mucho talento.

El equipo de Liniers se paró de contra en el complemento ante los ataques continuos de los tucumanos, quienes carecieron de fineza a la hora de definir frente a Hoyos.

De esta manera, con el correr de los minutos, Vélez se cerró con las dos líneas de cuatro, retrasó a sus dos delanteros y defendió la ventaja hasta que el ingresado Pablo Galdames aprovechó una mala salida de Cristian Luchetti y liquidó el partido por 2-0.

En la próxima fecha, Vélez visitará el sábado a Independiente y Atlético Tucumán recibirá el domingo a Aldosivi de Mar del Plata.



Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Brian Cufre; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez y Thiago Almada; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas. DT: Gabriel Heinze.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Matías Abero; David Barbona, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro y Gervasio Núñez; Mauro Matos y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



Goles en el primer tiempo: 42m. Bouzat (VS).

Goles en el segundo tiempo: 44m. Galdames (VS).



Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Favio Álvarez por Matos (AT) y Javier Toledo por Mercier (AT); 17m. Ramiro Carrera por Barbona (AT), 23m. Joaquín Laso por Almada (VS), 36m. Pablo Galdames por Domínguez (VS) y 40m. Rodrigo Salinas por Fernández (VS).

Amonestados: Bouzat y Abram (VS). Núñez, San Román y Abero (AT).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: José Amalfitani.