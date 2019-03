“Es bueno darte un golpe y ver la realidad”

Su oportunidad finalmente llegó: Facundo Zamarián, un hombre formado en la cantera de Central Norte, será parte del equipo titular que recibirá a Olimpia Oriental de Rosario de Lerma, el viernes, a las 22, en el estadio Martearena.

Si bien Ezequiel Medrán no confirmó el ingreso de Zamarián y las incidencias climáticas le impidieron ayer realizar la práctica de fútbol formal en el estadio Dr. Luis Güemes, el volante central estará por primera vez desde el arranque.

“Siempre se trabaja y se prepara para tratar de jugar, ahora Osvaldo (Young) llegó a quinta amarilla, habrá que ver lo que dice el entrenador”, expresó el mediocampista con gran expectativa.

La lucha constante de Zamarián por ganarse la consideración del técnico y un lugar en el equipo finalmente tendrá sus frutos. “Estoy preparado para eso, siempre es lindo estar en competencia. Tenemos un plantel muy rico, la competencia es sana y todos estamos en un nivel muy alto, estamos a la altura lo que pide y exige el equipo” destacó.

El volante cuervo, con mucha madurez, no dudó el responder cuando fue consultado sobre calvario que vive Gimnasia y Juventud: “La verdad que muy triste, la victoria de Juventud Unida de Gualeguaychu condenó a uno de los dos a descender. Más allá si sos jugador, dirigente, técnico, hincha o periodista, todos somos el fútbol salteño y estamos pasando el peor momento desde que tengo uso de razón, nunca se vivió algo tan malo”, opinó Zamarian.

En su opinión personal, el mediocampista azabache, analizó el porqué de la crisis que atraviesan dos de los clubes mas grandes de la provincia: “Esto es un todo, un jugador de fútbol que entra a la cancha a ganar o pierde los partidos, el entrenador que define de que manera jugará, el directivo trae los jugadores y al cuerpo técnico, los periodistas los que analizan a esos jugadores y cuerpo técnico y el hincha el que acompaña a su equipo, entonces es todo”, expuso Zamarian y agregó: “no depende de una sola pieza, esto es producto de varios años de malos manejos”.

La realidad que les toca vivir a Juventud y Gimnasia es alarmante y muy poco alentadora. “Estábamos tocando fondo, será lo más bajo si descienden los dos equipos, pero es bueno algunas veces darte un golpe para ver la realidad, el fútbol salteño depende de todos, no es tan simple decir está todo mal, porque termina pasando esto, ahora no solo el jugador que se queda seis meses sin competencia, el periodista se queda sin ir a cubrir un equipo, el hincha sin ir a la cancha y el directivo sin tener ingresos”, dijo Facundo.

Por último, con esperanzas que todo esto se podrá revertir a futuro, Facundo Zamarian, aseguró: “Tenemos buenos jugadores y clubes grandes, hay que juntar todas las cabezas y levantar, que el fútbol salteño sea lo que tenga que ser”.