Juan Carlos Alonso dio el primer paso hacia el título

A Juan Carlos Alonso y Juan Pablo Monasterolo ya se les hizo casi una costumbre ganar en el Rally de las Azores, primera fecha del Campeonato Europeo de rally. De las tres veces que corrió en el archipiélago portugués ganó en dos ocasiones consecutivas, la primera fue el año pasado y ayer sumó la segunda.

El buen arranque de la temporada le permite al piloto radicado en Salta aumentar sus expectativas con relación al principal objetivo de la temporada, ser campeón de la categoría ERC2. En 2018 estuvo cerca, fue el subcampeón pero podría haber conseguido algo más de no ser por la cuota de mala suerte que tuvo en algunas competencias.

Para esta temporada se renovaron las expectativas de pelear por ese título que estuvo cerca el año pasado y el primer paso ya lo dio al ganar en las Azores. Al mando de un Mistubishi Lancer preparado por el equipo lituano Proracing cumplió con las 15 etapas para terminar por encima de todos en el podio de su categoría.

No fue una carrera libre de incidentes para Alonso y su copiloto. A El Tribuno le comentó que tuvo inconvenientes en las pruebas que se realizaron el viernes por la mañana que le quitaron tiempo, pero lo recuperó por la tarde, cuando su máximo rival también sumó problemas mecánicos.

“Fue una carrera muy difícil. Es la tercera vez que venimos a Azores y hemos podio ganar el año pasado y esta. El tiempo fue una cosa de locos hoy (por ayer), llovió en todos los tramos y teníamos una diferencia que cuidar. El viernes tuvimos problemas, rompimos dos gomas, doblamos un tensor y habíamos perdido mucho tiempo en el rulo de la mañana, pero en el rulo de la tarde lo pudimos recuperar porque nuestro rival (el ruso Sergei Remenik) también tuvo problemas”, contó Alonso.

“Pudimos conservar la diferencia y llevarnos un montón de puntos para el campeonato, que era lo más importante. No sabemos quiénes van a ser los próximos rivales, porque suponemos que se van a sumar varios a partir de la próxima carrera. Una vez que corramos la segunda fecha (Islas Canarias a principios de mayo) veremos si podemos apuntar al campeonato”, expresó el piloto.

Alonso dio un gran paso teniendo en cuenta que para definir el campeonato se tienen en cuenta los cuatro mejores resultados de un certamen de ocho fechas.

Lo que resta en el campeonato

El Campeonato Europeo de rally tendrá su segunda fecha del 2 al 4 de mayo en las Islas Canarias. La temporada seguirá del 24 al 26 del mismo mes con el Rally de Liepaja (Letonia). Polonia será sede de la cuarta (28 al 30 de junio); Roma albergará la quinta, la sexta será en República Checa, la séptima en Chipre y el cierre tendrá lugar en Hungría.