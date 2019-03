Racing, listo para el asalto a Victoria

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, dispuso ayer un ejercicio de fútbol de once contra once jugadores, en los preparativos con miras al partido ante Tigre, en el que la academia puede coronarse campeón en caso de ganar.

El Chacho ordenó el trabajo de campo en 70 metros con dos o tres toques en la zona de definición en el entrenamiento realizado en las instalaciones del predio Tita Mattiussi.

Además, los futbolistas realizaron una rutina en espacios reducidos con hincapié en la presión una vez que recuperaban la pelota, una de las virtudes del líder de la Superliga.

Quien no participó del trabajo de fútbol, además de los seleccionados Matías Zaracho y Renzo Saravia, fue el mediocampista chileno Marcelo Díaz.

El futbolista intensificó sus tareas en otra cancha a pesar de estar recuperado de la sobrecarga muscular que lo marginó del choque ante Belgrano (fecha 23).

La idea del cuerpo técnico es que Díaz no se resienta de la dolencia física y llegue sin inconvenientes al choque ante el equipo de Victoria.

El plantel volverá a los entrenamientos hoy, a las 9, en el predio Tita Mattiussi, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Racing visitará a Tigre el próximo domingo desde las 18.10 en el estadio José Dellagiovanna, con arbitraje de Néstor Pitana, en un encuentro válido por la fecha 24 de la Superliga.

En tanto, los jugadores Jonathan Cristaldo, Javier García, Alexis Soto y Martín Ojeda visitaron ayer por la tarde la Casa Garrahan, con motivo de su 22º aniversario, en coincidencia del 116º de la academia, ambos el 25 de marzo pasado; y se sacaron fotografías, firmaron camisetas y entregaron regalos a los chicos internados.

“Es un honor poder visitar la Casa para todos nosotros, siempre nos reciben con los brazos abiertos y lo que nos llevamos en nuestro corazón después de compartir una actividad acá es indescriptible”, expresó Horacio Miceli, integrante de la Comisión Directiva de Racing.

Programa

Viernes 29/3

19: Newell’s - Huracán

Árbitro: Patricio Loustau

21.10: Boca - Banfield

Árbitro: Pablo Echavarría

-

Sábado 30/3

13.15: S. Lorenzo - Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera

15.30: G. Cruz - Patronato

Árbitro: Andrés Merlos

17.45: Indep. - Vélez

Árbitro: Fernando Rapallini

20: Talleres - River

Árbitro: Silvio Trucco

-

Domingo 31/3

11: A. Tucumán - Aldosivi

Árbitro: Germán Delfino

13.15: A. Juniors - R. Central

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

13.15: Lanús - Belgrano

Árbitro: Facundo Tello

18.10: D. y Justicia - Unión

Árbitro: Diego Abal

18.10: Tigre - Racing

Árbitro: Néstor Pitana

-

Lunes 1/4

19: Estudiant. - S. Martín (T)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

21.10: Colón - S. Martín (SJ)

Árbitro: Ariel Penel