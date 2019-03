Marcela López: "Intento resolverle a la gente su conflicto emocional"

Hoy en día, en tiempos de crisis, hay mucha gente que recurre al tarot (tirada de cartas) en busca de ayuda.

La gran mayoría de la gente que acude al tarotista habla de penurias, de situaciones dantescas terribles. Pero, ¿cómo puede el tarot ayudar en estas situaciones?

Cabe aclarar que el tarot solo es una herramienta, un camino, una luz, pero si detrás de quien utiliza esa herramienta, el tarotista, no hay empatía, cariño, capacidad de escuchar, amor, altruismo, el tarot solo será algo muy simbólico.

Resaltar además que el tarotista debe de tener unas cualidades innatas especiales: debe de ser casi como un confesor, un psicólogo y, sobre todo, un amigo.

Estafadores

Por todos es sabido que se mueven muchos estafadores sin escrúpulos que solo desean sacar el dinero y jugar con el dolor de las personas que los consultan.

El tema del dinero es algo delicado, ya que hay que hacer ver al consultante que dar gratis puede ser peligroso, sobre todo porque hay mucha gente que puede no apreciar el trabajo, o pensar que si es gratis no será tan bueno.

Usui, el creador de la terapia Reiki, estuvo un tiempo dando sesiones gratuitas a gente necesitada de la calle y vio que la mayoría no lo apreciaba, por lo que creó una máxima que transmitió a sus alumnos, la de jamás hacer un servicio gratuito, ya que es muy posible que la gente vea en algo tan sencillo como imponer las manos un trabajo nada técnico o dificultoso.

Hoy en día, el tarot puede ser una vía de ayuda si el tarotista tiene esas cualidades, ya que es en situaciones de crisis, de conflicto, de miedo, de ruina, cuando una persona se bloquea, y quizás hasta lo más simple y vano le es imposible verlo. Por ello, tirar las cartas es algo más o menos sencillo, con una técnica que más o menos puede aprender cualquiera.

Pero entender las necesidades reales que tiene un consultante y regalarle las palabras justas, las idóneas para que reaccione o quizás tome un camino u otro, puede ser vital.

Marcela López, 36 años, angeóloga, especialista en Reiki, vidas pasadas, terapias energéticas, numeróloga, coach transpersonal, realiza con pasión su actividad porque, según cuenta, cree ciegamente en el poder de la energía como modo de vida y como medio para lograr objetivos y metas en la vida.

En diálogo con El Tribuno afirma que “la energía bien canalizada es una puerta abierta para vivir con plenitud, soltando el pasado, atravesando los miedos con firmeza, generando la vibración que está alineada a nuestro bienestar”.

Contó que tira las cartas desde los 12 años, y que “todo comenzó de la nada”.

Sin embargo, aclara que esto la llevó a investigar sobre el tema, “me llamó la atención desde chica, de curiosa, y empecé a tirarle las cartas a mis compañeros de la escuela”.

Marcela señala que “cuando estudiaba para nutricionista, tenía una materia que se llamaba anatomía y fisiología y como no me gustaba, trataba de asociarla con algo que me guste, entonces comencé a estudiar el Reiki, con lo que lo comencé a asociar con la materia que no me gustaba”.

Al ahondar en el tema explicó: “Cada chakra, cada centro energético, cada vórtice que nosotros tenemos de energía, maneja una glándula, el estómago, la parte sexual, entonces lo comencé a relacionar con la materia que estaba estudiando, por supuesto que me resultó mucho más fácil”.

Resaltó que gracias a la tecnología pudo realizar sus estudios de angiología, numerología y péndulo hebreo, entre otros, con profesores de México y Europa.

“De esa manera comencé a capacitarme, no me quedé con lo básico, comencé a indagar y a especializarme, porque reconozco que hay personas que no creen en la sanación, más allá de que ahora se puso de moda el Reiki y se habla mucho de energía”.

“No me quedé con un mínimo significado, sino que comencé a buscar e investigar y hasta el día de hoy siempre sale algo diferente con respecto a las terapias alternativas, es por eso que continuamente me estoy capacitando”.

Con respecto al tarot señala: “El tarot o las runas son oráculos que se usan para adivinar o usarlo para la parte terapéutica, aunque más lo utilizan como oráculo para saber, porque tanto las runas como cualquier tipo de oráculo dan un reseña, una guía, no es que te leen el destino”.

“Al abrir las cartas para leerlas se abren portales y de ahí voy bajando información”.

Con respecto a los momentos de crisis e incertidumbre que se están viviendo en el país dijo: “Estamos viviendo momentos de mucho estrés, angustia y tristeza que muchas veces no se pueden expresar hablando, sino que se expresan muchas veces en el cuerpo, a través de enfermedades”.

Marcela también tira las cartas a la distancia, ya que tiene clientes en Roma, Estados Unidos, México y Puerto Rico, y lo hace a través de Skype.

“Lo que yo hago es un don, a pesar de que la Iglesia Católica no lo considera, pero estoy convencida de que, más allá de elegirla como profesión, como modo de vida, también sé que hay una parte espiritual”.

“Yo no curo enfermedades, yo curo la mente, intento resolverle a la gente su conflicto emocional, lo cual puede traer aparejado que puedan sanar ciertas enfermedades, se dieron muchos casos de gente que se curó de enfermedades”.

“En definitiva, yo trato de que la gente que viene a mí en busca de soluciones, se vaya conforme y convencida de que puede salir adelante”.

Finalmente, como mensaje para la gente, pidió que dejen de tener una cabeza tan estructurada, que “comencemos a ver que después de esto que vivimos hay un universo, una parte espiritual y que comencemos a prestarnos más atención, porque no nos estamos preguntando cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que realmente queremos; en definitiva, hagamos lo que nosotros queremos y no lo que nos obligan, es bueno desconectarnos un poco y prestarnos más atención”.

