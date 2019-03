Cristina Kirchner envió sus condolencias al presidente Macri

La senadora Cristina Kirchner envió sus condolencias, a través de su cuenta de Twitter, al presidente Mauricio Macri por la muerte de su padre.

"Al presidente Mauricio Macri y su familia, mis condolencias por el fallecimiento de su padre", tuiteó 16 horas después de darse a conocer la noticia del fallecimiento de Franco Macri.

Más allá de las diferencias políticas, durante una entrevista realizada por el diario Perfil, en 2013, el empresario había alabado la gestión del matrimonio Kirchner y había hecho una comparación entre ella y su hijo.

Al presidente Mauricio Macri y su familia, mis condolencias por el fallecimiento de su padre. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de marzo de 2019

"Los Kirchner han hecho mucho por sacar al país adelante, pensando en los que menos tienen. ¿Se cometieron errores? Seguro que sí, los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada", aseguraba, y al mismo tiempo pronosticaba que iba a finalizar su mandato con "alto índice de popularidad".

Con respecto a si veía parecidas las gestiones de Cristina y Mauricio (quien en esa época era Jefe de Gobierno porteño), había dicho: "Hagan lo que hagan, son iguales. Pero no son comparables, es un hombre y una mujer. Se pueden comparar las políticas".

El mensaje de Cristina se sumó al de otros referentes kirchneristas que también utilizaron esa red social para despedir a Franco y solidarizarse con la familia del Jefe de Estado, según indicó Infobae.