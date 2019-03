Argañaraz tiene un tendal de causas por su gestión en ADP

Por su gestión como secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argañaraz tiene denuncias en el Ministerio de Trabajo de la Nación, además de causas penales iniciadas en los últimos meses por el mismo gremio. Aparte de las presentaciones administrativas y judiciales también interpuestas por la docente Cinthia Vuistaz y luego por la tesorera Marita Cerezo y otros miembros de la comisión directiva de ADP.

"Hay denuncias por el día que cerró el gremio (4 de febrero), por el día que abrió el gremio, por el día que se movilizaron acá y le arrancaron dinero a la tesorera, por las amenazas de toma de la institución y ahora por el certificado médico. La misma jueza laboral ordenó que lo de la licencia médica pase todo a la Justicia Penal", detalló la abogada de ADP, Liliana Hermosilla.

Ayer se conoció que el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo 6, a cargo de Ana María Guadalupe Varela, rechazó la demanda de tutela sindical interpuesta por Argañaraz. Según Hermosilla, con este fallo la suspensión de 45 días aplicada por el sindicato a Patricia quedó firme y empezó a correr tras el vencimiento de 30 días del certificado médico el viernes 22 de marzo.

Luego, dentro de ese lapso de 45 días la ADP deberá convocar a una asamblea de afiliados, que será la que defina si expulsa, sanciona con más días de suspensión o reincorpora a la cuestionada gremialista. La decisión que tome la asamblea regirá de forma instantánea.

Según la letrada, el llamado a asamblea se publicará cinco días antes por un medio masivo de comunicación y todos los docentes afiliados con su cuota al día podrán participar. Así la situación de Argañaraz se complica cada día más y está prácticamente con un pie afuera del gremio.

Ayer se hizo público también que el Ministerio de Educación de Salta dispuso el traslado de Patricia Argañaraz, maestra de jardín de infantes titular de la escuela 3294 "Rv. Padre Antonio Di Nillo" a la escuela de educación inicial 4868, ambos establecimientos de Colonia Santa Rosa, departamento Orán.

Una fuente cercana a ella contó que el traslado se realizó porque la sala en la que ella es titular cerró por falta de alumnos, por lo que corresponde que automáticamente la reubiquen. "Patricia no pidió ningún traslado, se trata de un hecho administrativo que no sabemos por qué se hizo público", aseguró la fuente. Al parecer todavía no tiene intenciones de reincorporarse a la vida docente.

Al estar suspendida, Argañaraz no está cobrando los gastos de representación en la ADP y en la Provincia tenía su sueldo asegurado hasta vencida la licencia médica.

Liliana Hermosilla indicó que la ley de licencias de la administración pública provincial le otorga al empleado 30 días como máximo para reincorporarse al cargo, si no queda en abandono de servicio. "¿Si no se reintegra a un trabajo qué sueldo va a cobrar?", lanzó la abogada, aclarando que en caso de que se apele el fallo judicial nada tiene que ver con su cargo como maestra. Es decir, que no le queda otra alternativa y debe reincorporarse a tra bajar.

La suspensión

El 22 de febrero pasado Patricia Argañaraz tenía que rendir cuentas ante la comisión directiva, pero no fue y presentó certificado médico justificando un accidente isquémico con reposo absoluto de 30 días.

Ante el escándalo mediático por desmanejos económicos en la ADP, los siete miembros de la comisión directiva, unidos, decidieron suspenderla en sus funciones por 45 días. Unos días después Argañaraz pidió la tutela sindical ante la Justicia, dado que considera que no la dejaron ejercer su derecho a la defensa.

“Yo los investigué”

A principios de febrero, cuando se desató la polémica y la Asociación Docente Provincial (ADP) se quebró, Patricia Argañaraz quedó sola. En una entrevista a este diario afirmó que es víctima de un complot orquestado por los miembros de la comisión directiva, que “se persiguen” porque ella los comenzó a investigar, al tiempo que solicitó una auditoría en el gremio.

Entonces la sindicalista apuntó de lleno contra la tesorera Marita Cerezo, de quien dijo: “Ella es la tesorera y siempre lo fue. Tiene que responder por qué hizo algunas cosas. Ella tendrá que aclarar varios puntos internos que no están claros, por eso yo pedí una auditoría”.

Tras aquella entrevista Argañaraz se mantiene en silencio y alejada de los medios por recomendación de su abogado.