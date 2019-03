Los Rolling Stones cancelaron su gira por un problema de salud de Mick Jagger

Los Rolling Stones suspendieron su gira por los Estados Unidos y Canadá hasta nuevo aviso. Mick Jagger está con un problema de salud y los médicos le aconsejaron que no salga de gira. El grupo publicó un comunicado a sus fans con los detalles.

"Lamentablemente, los Rolling Stones anuncian la suspensión de sus próximas fechas en la gira por Estados Unidos y Canadá. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar a todos aquellos que tengan entradas para los shows. Queremos que los fans conserven dichas entradas, ya que serán válidas para las fechas reprogramadas, las cuales se conocerán próximamente", destacó el mensaje.

El texto, firmado por el propio Mick, continúa pidiendo disculpas a todos los fans canadienses y estadounidenses: "Los médicos le dijeron a Mick que no puede salir de gira en este momento, ya que necesita tratamiento médico. Los doctores también le contaron que lo mejor es esperar a que se recupere por completo para poder volver al escenario cuanto antes".

"Lo siento mucho por todos nuestros fans en los Estados Unidos y Canadá. Realmente odio decepcionarlos así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver tan pronto como pueda. Una vez más, grandes disculpas para todos".

Los Roling Stones pospondrán un total de 17 conciertos en una gira que iba a comenzar el 20 de abril en Miami y terminaría el 29 de julio en Canadá. Todos ellos formaban parte del 'No Filter' Tour, con el que ya recorrieron Europa durante 2017 y 2018.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.