Prisioneros de la inflación

¿Qué son los acuerdos de precios y salarios? Recientemente, algunas voces se han levantado reclamando un mecanismo que supuestamente sería eficaz para frenar la inflación, mecanismo que se conoce como "acuerdo de precios y salarios", que como la frase lo expresa, consiste en una mutua renuncia voluntaria de ambas partes, los empresarios y los trabajadores, a las subas respectivas de los precios de los bienes y servicios que se producen, y de los salarios que pretenden los trabajadores por su aporte al proceso productivo.

¿Sirven?

¿Estos acuerdos eliminan la inflación en forma permanente?

La pregunta relevante es si estos acuerdos son eficaces para derrotar de manera definitiva la inflación, y la respuesta es la misma que le cabe al enfoque ultra ortodoxo que considera efectivo y suficiente el torniquete monetario para alcanzar el mismo objetivo de abatir la inflación.

En ambos casos, la respuesta es un NO rotundo, y la razón por la que estas herramientas no son eficaces es que simplemente la inflación sigue su curso, más tarde o más temprano, y para probar esta afirmación basta con observar los ensayos de estos dos esquemas en la Argentina y sus resultados: ambas políticas han sido probadas repetidas veces y en ninguna de ellas han conseguido sus propósitos.

Por supuesto, la pregunta inevitable es "por qué" estas políticas no logran sus propósitos, y la explicación, en el caso del fracaso de la medicina monetarista ha sido proporcionada desde esta columna en varias oportunidades, por lo que en esta ocasión se pondrá el énfasis en la política de ingresos, como también se llama a los acuerdos de precios y salarios. Los acuerdos mencionados, como se decía, han sido ensayados varias veces en la Argentina, siendo uno de los casos emblemáticos el Plan Gelbard, en la década de los setenta del siglo pasado.

Fracasos

¿Por qué fracasaron los acuerdos de precios y salarios? Antes de responder, es importante tener presente que, además de otras razones que impulsan las subas de precios y que han sido también objeto de columnas anteriores, existe por parte de los formadores de precios (empresas y sindicatos principalmente) un deseo implícito de lograr una porción del ingreso total que se genera en la economía; por ejemplo, el 60% cada una, siendo esto obviamente imposible de conseguir, pero no de intentar.

Por lo tanto, si los trabajadores consiguen que las empresas les paguen 60 produciendo la economía 100, éstas, para disponer asimismo del 60% de lo producido y suponiendo que cargan un porcentaje (precisamente, el 60%) del valor de producción, aplicarán ese porcentaje al valor 100, con lo que consiguen su 60%.

El problema, evidentemente, es que entonces el valor de lo producido ya no será 100 sino 120. Conforme esto, en el período siguiente, los trabajadores pretenderán 72 (el 60% de 120) y las empresas cargarán el 60% de 120, o sea, también 72, con lo que el nuevo valor del producto será 144, y así sucesivamente.

Nótese que, pese a que ambos sectores pretenden el 60% del valor de lo producido, esto es imposible de conseguir porque las participaciones nunca logran exceder el 50% respectivo, o, si se prefiere, sumar 100%.

Sin embargo, lo que es dramático es que, como consecuencia de esta puja distributiva, se ha generado inflación, ya que si se le asigna un valor inicial de 100 también al nivel de precios, este en el segundo período es 120 y en el tercero, 144 "y contando...".

Aun así, el escenario todavía podría ser más grave si los sectores, al ver que los incrementos que procuran no consiguen sus propósitos, procuraran aumentos mayores en los precios y los salarios, en cuyo caso la inflación se presentará a tasas todavía más elevadas y crecientes.

El dilema de los prisioneros

En alguna nota anterior también se mencionó este ejemplo de cómo, en procura de lograr un óptimo, se consigue no obstante el peor resultado, lo que se ejemplifica con el dilema de dos prisioneros que han sido detenidos sospechados de un delito y son incomunicados entre sí y con la población externa. Se les propone a ambos en forma individual, confesar su delito, ofreciéndoles una pena mínima suponiendo que el otro prisionero no lo haga y dándole en consecuencia a este último la máxima condena. Naturalmente, si los dos confiesan la pena la comparten los dos y, desde luego, en caso de que ninguno confiese se les debe dejar en libertad. Aparentemente, la mejor elección para ambos debería ser "no confesar" para así salir libres. Sin embargo, cada uno de los detenidos se figura que, verosímilmente, el otro podría confesar y al no hacerlo él, cargaría entonces con la máxima condena. Consecuentemente, cada uno considera que su "óptimo" es confesar, rogando que el otro no lo haga y terminan ambos condenados.

¿Qué tiene que ver esto con los acuerdos de precios y salarios?

Por supuesto, tiene todo que ver. Aquí los "prisioneros" son los empresarios y trabajadores y se les ofrece a ambos el mismo escenario, con el "óptimo" dado por "no confesar", esto es, no aumentar precios ni salarios.

Sin embargo, al ser numerosas las empresas y los sindicatos, al principio algunas empresas y luego todas razonarán: "si yo aumento mis precios, como las demás no lo harán, consigo mi 60% y tal vez más, sin problemas", con un razonamiento similar por parte de los sindicatos. ¿Resultado?

El acuerdo se esfuma y al poco tiempo precios y salarios estallan, muy probablemente con mayor ímpetu que antes de que se intentara esta propuesta antiinflacionaria.

¿Cuál es la solución?

Enfocando el problema de la inflación en la puja distributiva y sin perder de vista otras causas, es evidente que hay que desarmar el mecanismo que alimenta la puja, pero no por acuerdos que no se van a cumplir a la postre, sino a través de la imposibilidad de alterar los precios y salarios sin consecuencias. Esto se consigue con mayor competencia, especialmente entre empresas y con una fluida comunicación de éstas con sus trabajadores para conformar salarios que puedan pagarse sin traslados a los precios.

Naturalmente, una porción importante de la competencia, como se ha señalado también en otras columnas, debe darse a través de la apertura de la economía, a la vez que se deben buscar mecanismos de reducción de costos, tales como la energía y los fletes, favoreciendo que, simétricamente a la apertura de la economía, se facilite a las empresas el contacto con otras economías del mundo para incrementar las exportaciones y ganar competitividad con escalas de producción más grandes que posibilitan costos unitarios más reducidos.

Claramente, lo señalado no agota toda la problemática de la inflación ni toda la complejidad de la formación de los precios que no se limita solamente al papel de empresarios y trabajadores, ya que un rol importante lo cumple el gobierno con su elevada carga impositiva, las tarifas y los componentes financieros cuando la tasa de interés es muy elevada, como ocurre en la Argentina de 2019. No obstante, este planteo estilizado permite advertir que un problema de la complejidad y envergadura de la inflación no puede resolverse con reduccionismos de ningún tipo sino con un enfoque integral que anteponga la ciencia y la racionalidad a la “militancia” de unos y otros solucionadores infalibles que, paradójicamente, sólo han conseguido agravar los problemas que pretendían resolver.