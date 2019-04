Mundial de Rally CC: los Benavides arrancaron bien

El Mundial de Rally Cross Country comenzó. A más de dos meses de la finalización del Dakar, los pilotos iniciaron sus nuevos objetivos y Abu Dhabi es la fecha inicial del campeonato.

En la primera etapa disputada ayer, quien marcó el ritmo fue el inglés Sam Sunderland de KTM, mientras que hubo tres sudamericanos entre los primeros cinco, dos de ellos los salteños Luciano y Kevin Benavides, cuarto y quinto, respectivamente. Tercero fue el chileno José Ignacio Cornejo.

Fue una calurosa jornada la de ayer, también con mucho viento, que concluyó en pleno desierto de Liwa.

Para los pilotos fueron 262 kilómetros de especial de un total de 329 kilómetros en el primer día de carrera del Abu Dhabi Desert Challenge.

En el menú, navegación y dunas, como es habitual en esta primera cita del Campeonato del Mundo FIM de Rally Cross Country, que ya dejó atrás el circuito de Yas Marina para entrar en la antesala del mar de dunas que domina la región de Liwa, al sur de ese país.

“Buen primer día de carrera terminando cuarto en la general. Por primera vez pude abrir pista por unos kilómetros hasta que me pasó mi compañero Sam Sunderland y Andrew Short llegando juntos al final. En general un gran día aprendiendo mucho de este desierto y siguiendo un buen ritmo. Mañana (hoy) tengo una buena posición de largada así que vamos con ganas”, dijo el menor de los Benavides.

Kevin, por su parte, comentó: “Apenas empecé me quedé atascado en una duna y tuve que hacer mucho esfuerzo para salir. Después me fui adaptando a la carrera”.